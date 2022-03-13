本月19日開放九龍清真寺接種復必泰　全女班打針人員方便女穆斯林

本港第五波疫情嚴峻，政府不時呼籲市民盡早接種疫苗。目前本港的疫苗接種率雖已高達九成，但有立法會選委界別議員透露，早前得悉信奉伊斯蘭教的女士，因為宗教因素，認為在公眾場所掀開衣袖打針並不方便，繼而放棄打針，故特意聯絡當局，安排「全女班」打針人員的可能性，並決定於本月19日開放九龍清真寺作為接種復必泰疫苗的場所。



當日到九龍清真寺接種、信奉伊斯蘭教的女士，會被安排在寺方的右側，由「全女班」護士、女醫生及工作人員負責接種工作。（資料圖片）

民建聯立法會選委界別議員林琳透露，早前得悉信奉伊斯蘭教的女士，因為宗教因素，認為在公眾場所掀開衣袖打針並不方便，繼而放棄打針，故聯絡公務員事務局局長聶德權，詢問是否可以安排「全女班」打針人員，當局回應指可配合。

林琳遂將消息轉述予身兼青年發展委員會委員Rizwan Ullah利哲宏協助聯繫，並與首席伊瑪目Muhammad Arshad及宗教界選委Mohammad llyas會面，雙方均認同接種疫苗的重要性，決定於3月19日開放九龍清真寺作為接種復必泰疫苗的場所。

當日到九龍清真寺接種、信奉伊斯蘭教的女士，會被安排在寺方的右側，由「全女班」護士、女醫生及工作人員負責接種工作，而清真寺的另一邊則歡迎所有市民接種。（資料圖片）

林琳表示，當日到九龍清真寺接種、信奉伊斯蘭教的女士，會被安排在寺方的右側，由「全女班」護士、女醫生及工作人員負責接種工作，而清真寺的另一邊則歡迎所有市民接種。如需預約當日在九龍清真寺接種疫苗，需將個人資料包括身分證英文名、電話號碼、性別及人數WhatsApp 6076 7770至寺方。