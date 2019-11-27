【穆斯林生活】九龍清真寺屹立百年如社區中心　遜尼什葉共融　

在遊人如鯽的尖沙咀，有一座歷史悠久，卻經常被人忽略的建築物——九龍清真寺。九龍清真寺早於1896年已屹立在香港，為前英軍威菲路軍營（現尖沙咀警署）的南亞裔穆斯林士兵而設。後隨軍營遷拆，清真寺再於彌敦道現址重建，見盡九龍變遷。在10月之前，很多本地人都只是「掂行掂過」，沒有太大意欲了解；10月以後，卻有本地人自發「守護」，甚至清洗「被染藍」的大門。有人說，香港人與穆斯林成功connect，但香港人是否真的認識伊斯蘭教？ 事隔一個多月，人們對清真寺的聚焦不復當時，穆斯林生活回復平靜。「沒有人入來清真寺，大家都不敢入來。」香港回教信託基金總會教長王孟揚（Imam Sulaiman Wang）說。 王教長不欲多談近日的政治紛爭，但他說，港人對伊斯蘭教了解不多，希望港人從參觀清真寺，慢慢認識伊斯蘭教，消除歧視和誤解，「親自來看清真寺，感受一下，我們很歡迎他們來。這裡看似沒甚麼看，但隱含很多智慧。」

對非信徒沒有衣飾要求

上月，警隊在用水炮車向清真寺發射藍色水劑後，曾派高層登門會面及表達關注。當時有女警身穿短袖，亦未有用圍巾遮掩頭髮，被批評不尊重伊斯蘭教。被問到女性是否一定要包頭蔽體才能入清真寺，香港回教信託基金總會王孟揚教長說，伊斯蘭教對非信徒沒有要求，「不是沒有戴就不能入，我們沒有這樣要求，他人都不相信，我們甚麼說也沒有用，視乎你自己懂不懂得尊重。」

香港人對伊斯蘭教認識不多，但反修例運動中，有港人自發「守護」清真寺；當警方以水炮車射向九龍清真寺後，不少香港人更自發到場清洗。（資料圖片／歐家樂攝）

相信神但不拜神 服從造物者

「香港人了解不多，很少，始終生活上已經沒有太多來往，又有文化差異。」王教長說。

近日連串衝突，引伸對伊斯蘭教討論，可以看到港人對這個宗教的不理解。然而穆斯林群體在港生活已超過175年，比很多從北方南下而來的華人，紮根本地的時間更長，2016年香港穆斯林數目更達至約30萬。那麼到底伊斯蘭教是一個怎樣的宗教？

「甚麼是神？ 生神、死神、雷神，我們相信有，但我們不會拜，就好像我們相信有鬼、靈，但我們不會怕，也不會拜。我們是拜創造神、鬼、人的造物者。」

「伊斯蘭」意指和平順從

王教長解釋，穆斯林服從的是創造萬物的真主（the creator）。「阿拉（Allah）是造物主其中一個名字，不同語言、文化有不同名字，中國人就會稱之為真主。」單從字面看，難以理解從阿拉伯文翻譯成的「伊斯蘭」（Islam）的真正意思，王教長說，「伊斯蘭」不是一個人、一個地區或者一個民族，而是和平、平安、順從的意思，而穆斯林（Muslim）就是信奉伊斯蘭的人。

禮拜前有宣禮儀式，通知穆斯林快將到禮拜時間，不少穆斯林在此時進入清真寺，而踏入門內前需要脫鞋。（資料圖片／鄭子峰攝）

一日五次禮拜 開始前需潔淨身體

踏入九龍清真寺，地下大堂有告示牌說明是日各禮拜時段的準確時間。王教長指出，穆斯林一天內會進行五次禮拜，分別為晨禮（Fajr）、晌禮（Zuhr）、晡禮（Asr）、昏禮（Maghrib）及宵禮（Isha），作為身心修煉，及紀念真主和提醒祂的教導。

五次禮拜有指定時段，但每天時間都有些許出入，王教長解釋，時間視乎日出、日落調整，故此夏天與冬天有不同。「第一次是日出前的90分鐘，雖然日出時間天天變，但我們不用天天變，總之保持在那個時段內即得。而第二次在中午，第三次在下午，第四次則在黃昏，最後一次就在天黑之後，至睡覺之前，或者半夜的時段。」

在禮拜之前，穆斯林需潔淨身體，清潔雙手、口腔、鼻、臉、鬍鬚、手臂、頭部、頸部和耳朵，最後則是雙腳。「不是洗澡，但都差不多。」而女士禮拜前，則需戴頭巾、穿長袖衫褲或傳統罩袍遮蓋身體。

在先知穆罕默德離世後產生，穆斯林在誰才真正有權繼承「接班人」上有分歧，繼而分裂為遜尼派及什葉派兩大派別。兩派想法各異，偶有爭鬥，甚至迫害。實際操作上，遜尼派穆斯林每天禮拜五次，而什葉派穆斯林則祈禱三次，分別在早晨、中午、日落。 香港的穆斯林以遜尼派為主，但兩者都能融洽共處，不如如中東地區，出現兩派敵對局面。香港回教信託基金會總會主席庫馬．門哈斯（Oamar Minhas）指出：「香港可能是世界上唯一的地方，讓遜尼和什葉穆斯林可以肩並肩，在同一座清真寺內進行禮拜。」

在清真寺內，男性穆斯林在一樓正殿禮拜，王教長解釋，男女禮拜時必須分開，但可以身處同一空間內。「前後、左右、上下可以這樣分開，一排之中有男有女就不可以，一行男、一行女就可以。」（羅君豪攝）

伊斯蘭教禮拜沒有神像 不用貢品

訪問當天是星期日，下午五時四十多分，即將踏入昏禮時段，陸陸續續有穆斯林脫下鞋，走入清真寺內。其中男士們魚貫進入能容納一千多人的正殿，而女性則留在下一層。禮拜由主持人帶領，所有人一致朝向一面內凹的牆壁敬拜。他們做出一套特定動作，將手放在兩耳，再將手放在肚臍，站立、鞠躬、叩頭、跪坐，配合誦唸《可蘭經》及讚頌真主的祈禱詞。歷時大約十分鐘，禮拜完成，數百人又魚貫離開清真寺。

「你看，這裡和其他宗教場所有何分別？」王教長問。正殿內鋪設綠色的地毯，白色的大理石牆，圓拱型的屋頂，水晶吊燈，兩旁有幾張椅子，除此以外沒有多餘裝飾、家具，更沒有任何的神像，十分簡潔。

清真寺除了是宗教場所，也是穆斯林社群的社區中心。（羅君豪攝）

聖地麥加方向朝拜造物主

他說，這裡沒有偶像，即沒有任何形式的神像、人像，也沒有任何動物、圖騰、標誌及符號。「什麼叫任何形式？即雕刻、畫像、poster、投影都不可以。」他又解釋，中心那幅內凹牆壁其實並無任何意思，它只是一幅迴音壁，功能為擴音，以及指出Kaabah（卡爾巴）的方向。Kaabah又被稱為「天房」，是位於聖地麥加的建築物，是全球穆斯林禮拜的方向。王教長指，他們不是拜Kaabah，只是朝向這個方位，拜造物主。「不用透過任何中間人，人又好、物又好，不用透過icon（偶像）拜造物主，我們直接拜造物主。」

清真寺和教堂、佛堂不同，這裡沒有燒香、蠟燭，連生果和鮮花也沒有。禮拜時，穆斯林沒有使用樂器、法器，只是用人聲頌唱。王教長說，伊斯蘭教是不需任何貢品，「我們相信造物主是無求的主，萬物求於祂，祂是無求的。我們一日禮拜五次，一輩子拜數十年，都不用燒一柱香。」

九龍清真寺有四位教長（Imam），王孟揚是其中一位。（羅君豪攝）

任何地方均可進行禮拜 「伊斯蘭」是生活方式

「禮拜」（阿拉伯文的Salaah），香港人一般理解為「祈禱」（阿拉伯文的duaa），但王教長指兩者並不相同。相對而言，祈禱則沒有任何條件，亦不限時間，較為隨心所欲。

那麼穆斯林一天沒有禮拜五次，會被視為不虔誠嗎？他說禮拜不一定要在清真寺進行，「只要乾淨，任何地方都得，學校、寫字樓、公園、海灘、機場、火車上都可以。」而穆斯林可以視乎狀態、環境彈性進行禮拜，例如出遠門時，可以分三個時段禮拜五次。「有人拜一次、兩次，是個人行為，規定就是五次，不多不少，多過食飯。一日三餐，那你可不可以不食飯？孔子說，一日三省，伊斯蘭就是五省，反省、reflect。」他又指，穆斯林不會指責他人，只會作出鼓勵和提醒，「虔誠不虔誠？交由阿拉和他計。」

「伊斯蘭不是宗教，而是way of life生活方式，衣食住行、個人、男女、夫妻、家庭社會，每一項都有教怎樣做。」伊斯蘭教精神為敬主愛人、行善止惡，當中有五項功課（「五功」），為服從真主必須履行的義務。「禮拜」則屬於五功之一，影響信眾的作息時間。「有時約人吃飯、見面，都約在禮拜之前、之後，融入生活當中。現在工業社會，時刻都要工作，電腦累了想休息，做禮拜，十分鐘完成，再工作，釋放壓力，又能充電。」

九龍清真寺是尖沙咀其中一個地標，也是香港伊斯蘭教最大象徵。（資料圖片）

舊址19世紀興建 全港唯一穆斯林註冊結婚處所

目前本港有六間官方認證的清真寺，而九龍清真寺亦有多年歷史。清真寺的前身建於1896年，座落於彌敦道上，佔地1,500平方米，由穆斯林英兵集資興建及使用。舊清真寺一直使用了八十多年，1976年在附近興建地鐵站，令建築物大面積損毀，至1980年拆卸。政府批准回教信託基金總會的申請，在九龍公園旁邊建新寺。

新寺由孟買建築師設計，採用傳統清真寺風格，頂部是直徑5米、高9米的穹頂，上層平台四角各有一座高11米的宣禮塔，路面及外牆鋪設白色大理石。清真寺樓高三層，有正殿及兩個小廳，供3,500名穆

但王教長指出，清真寺並不單止是宗教場所，更像是社區中心，「仲有好多功能，結婚、擺酒、慈善活動、穆斯林每天祈禱五次。」事實上，這裡是全港唯一一個穆斯林註冊結婚的地方，還有四千多本藏書的圖書館、男女各自的伊斯蘭學校、社區活動大廳、辦公室、大廚房及潔身區域等。

王教長理解港人對伊斯蘭教不了解，但相信會慢慢好起來，「多點來參觀，香港一向是個多元文化社會。」（資料圖片／鄭子峰攝）

與港人connect？ 教長：歡迎參觀清真寺

雖然穆斯林在港歷史悠久，清真寺亦佇立多年，不過，王教長認同香港人對伊斯蘭教及穆斯林社群認識很少。「不單是香港人，我覺得東方人好多時不能接受和我們不一樣的人，甚至有時會敵視。在西方公司做禮拜很容易，即使你和他不一樣。但中國人不同，當你和他拜不一樣，他不拜之餘，甚至不讓你拜。」

他理解每個人都能有不同想法，當文化有差異，自然不了解，甚至有歧視眼光，「很正常的，只要不會去到互相傷害，打架、鬧交，慢慢就會好起來，年輕一代都會說everybody same。」清真寺不時舉辦導賞團，他期望有更多人來參觀，從這裡開始，摒棄歧視和誤解，「親自來看、感受，我們很歡迎他們來。這裡看似沒甚麼看，但隱含很多智慧。」