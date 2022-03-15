安老院舍謝絕探訪　恒大學生與長者視像訪談　度身訂造生命故事冊

疫情持續兩年多，對市民身心均造成影響。香港恒生大學表示，注重學生的身心靈健康，除了分享最新的抗疫資訊及提供適切輔導外，亦關注社區弱勢社群，學生以視像形式探訪院舍長者，並為他們製作獨一無二的生命故事冊，肯定他們對家庭及社會的價值與貢獻。



恒大學生「疫境」送暖，視像探訪耆康會何善衡夫人敬老院的長者。（香港恒生大學提供圖片）

恒大表示，第五波新冠疫情來勢洶洶，除了在校園加強消毒及清潔外，亦向有需要的住宿書院宿生提供一對一支援。為了關注學生的身心靈健康，恒大發放「心理健康自測問卷」供全校學生自願填寫，了解及跟進他們在疫情期間的情緒健康狀況。校方亦鼓勵學生參與有助身心鬆弛及正念的「正向操練」自學活動，提升個人身心健康。此外，校方亦因應宿生需要，靈活處理退宿申請，也為留宿宿生作出合適住宿安排。

住宿書院事務組也製作多套防疫指引及資訊圖，協助宿生掌握最新抗疫資訊。（香港恒生大學提供圖片）

疫情持續打亂社交聯繫，安老院舍謝絕探訪，受影響的院舍長者倍感孤獨。為鼓勵學生關心社區，特別是有需要的弱勢社群，早前參與「恒大生命號」生死教育計劃的學生，出席一連串生死教育講座分享及訓練後，透過網絡視像探訪耆康會何善衡夫人敬老院的長者，並與他們傾談及回顧生活點滴。

恒大學生手製「原汁原味」的故事冊，記錄長者最深刻難忘的回憶。（香港恒生大學提供圖片）

就讀供應鏈管理工商管理課程一年級的蘇穎彤表示，與組員探訪了一名70多歲的伯伯，對方透露疫情下「好像空等光陰流逝」，認為他的自我認同感不高，常感到孤獨。蘇穎彤形容，伯伯總是對自己的過去輕描淡寫，經追問下，才肯打開話匣子，憶起從前當巴士司機與乘客的趣事，又分享與友人到泳棚海灣暢泳，以及與妻子由相識相知，到兒孫滿堂的樂事。蘇穎彤與組員為對方製作圖文並茂的故事冊，原汁原味記錄對方的回憶及感受，肯定他對社會及家庭的貢獻。她認為目前很多長者面對疫情及海量的抗疫資訊，都感到憂慮無助，呼籲大眾多關心長者的健康及心靈需要，包括更多的陪伴及慰問，並協助他們使用智能科技，提供簡單易明的抗疫資訊等。