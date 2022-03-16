卑路乍灣海濱長廊噪音擾民　區議員：願景帶動管理模式難介入處理

位於堅尼地城海旁的卑路乍灣海濱長廊自兩年前開放以來，深受市民歡迎，除了結伴到場「打卡」，亦吸引不少踩板人士練習。然而，近日有附近居民卻表示長期受到該處的噪音滋擾，由於持續到深夜，影響居民日常作息。

當區區議員彭家浩表示，該地屬於願景帶動管理模式，與以往由康文署管理的方法不同，又指過往曾聯同政府相關部門巡視，反映問題，當局派出管理員及在場內增加告示，提醒使用者控制聲浪，但情況未有改善。南區區議員司馬文則認為，政府在發展公共空間時，需要考慮不同持份者的需要，亦要適時調整管理模式。



位於堅尼地城海旁的卑路乍灣海濱長廊自兩年前開放以來，深受市民歡迎，除了結伴到場「打卡」，亦吸引不少踩板人士練習。（張浩維攝）

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最高峯30多名板友同場踩板

中西區區議員彭家浩指，近月接到至少有超過10名居民投訴指，卑路乍灣海濱長廊晚上至深夜頻頻傳出噪音，嚴重影響堅尼地城海傍一帶如華寶大廈、海怡花園、翡翠閣的居民作息。他透露，過往有居民試過報警求助，惟因場地屬願景帶動管理模式，即以開放式設計及可持續的地方管理，以最少規則方便市民更自由地活動，故難以介入處理噪音問題。有居民向他反映，每晚自7時起，便開始有滑板使用者前往海濱長廊踩板，至晚上9時開始多人聚集，活動持續至深夜3至4時，最高峯有30多名板友同場踩板，發出聲浪擾人清夢。

中西區區議員彭家浩指，近月接到至少有超過10名居民投訴指，卑路乍灣海濱長廊晚上至深夜頻頻傳出噪音，嚴重影響堅尼地城海傍一帶如華寶大廈、海怡花園、翡翠閣的居民作息。（資料圖片）

彭家浩指，過往曾與相關部門如發展局、民政事務署及康文署職員到該處視察，「其實佢哋都知有呢個問題，之後都有叫啲管理員幫手溝通提醒，有喺場地加告示，叫佢哋要控制聲浪，但成效低，噪音問題持續」。彭家浩於本月初再次向發展局詢問，噪音問題可用什麼方法處理，惟至現時尚未收到回覆。

呼籲場地使用者自律

對於願景帶動管理模式，彭家浩認為讓市民有更多自由度使用場地是一件好事，但海濱長廊有人經過時，難免會發生噪音問題，令附近居民受罪，「唔單單係板友，可能放狗、踩單車都會造成類似嘅問題」。他認為教育是其中一個解決方法，例如呼籲市民要自律，在不打擾其他人下使用場地。

南區區議員司馬文亦希望不同的公共空間可以共存，建議政府發展公共空間時，除了考慮小童及長者使用外，亦要兼顧到年輕人及運動人士的需要，因為他們也是公共空間的用家。（張浩維攝）

彭家浩提到，曾思考過在場內興建隔音屏設施，但會與開放海濱長廊的理念背道而馳，不利於通風及景觀，亦未能評估隔音屏對附近的高樓大廈是否有效。他認為，噪音問題與土地規劃有關，因現時中西區內並沒有康文署轄下的正規板場，建議政府可考慮在一些遠離民居的地方興建板場，也不需要局限於室內，一些高樓底的室內場亦可作為考慮之列，而思考如何管理海濱長廊則屬最後的手段。

司馬文倡分割場地由不同部門及社區組織協助管理

南區區議員司馬文則認為需要調整海濱長廊的管理模式。他指，如把場地交由康文署管理，基於《遊樂場條例》下會出現諸多限制，例如不能進行踏單車、滑板及釣魚等活動，但又不能把海濱長廊當行人路般交予路政署管理，故需要開發一個新的模式，例如把地方分割由不同部門及社區組織協助管理，他舉例指，卑路乍灣海濱長廊部分區域可保留由發展局／海港辦事處管理，部分則可出租予社會組織（NGO），而維護和清潔工作可外判給康文署負責。

倡在東邊街北休憩用地建板場減噪音影響

司馬文建議政府考慮使用西營盤東邊街北休憩用地，除了興建一段用地作為連貫海濱長廊外，亦應加入適合年輕人及板友的設計。他認為該處遠離居民，適合作為板場，相信帶來的影響較少。司馬文亦希望不同的公共空間可以共存，建議政府發展公共空間時，除了考慮小童及長者使用外，亦要兼顧到年輕人及運動人士的需要，因為他們也是公共空間的用家。

警務處回覆查詢指，於2021年9月至2022年2月期間， 先後接獲5宗發生於卑路乍灣海濱長廊的個別噪音投訴。一般而言，當警方接獲噪音投訴後，會派員到場調查，並根據實際情況作出勸喻／警告，或考慮引用香港法例第400章《噪音管制條例》執法。警方指，會繼續就接獲的噪音投訴採取適當的跟進行動。

環保署則表示，卑路乍灣海濱長廊一帶屬公眾地方，上址發出的噪音受《噪音管制條例》第4及第5條所管制，並由警方負責執法。署方在過去半年共收到2宗有關卑路乍灣海濱長廊的噪音投訴。署方已就個案回覆投訴人，如他們再受到上址發出的噪音滋擾，可致電附近警署，要求警方提供協助。

《香港01》正向康文署查詢相關事宜。