疫情｜外賣員染疫未收支援金兼封帳戶　勞工團體：鼓勵確診不上報

本港早前出現外賣員診個案，兩大外賣平台推出抗疫支援計劃，然而有勞工團體收到車手投訴，指向外賣平台呈報確診個案後，不但一直未有收到任何抗疫支援金，直至康復後呈交核酸檢測陰性報告，由封鎖帳戶起10日仍未解封帳戶，更有同事在通訊群組分享拒賠經歷，勞工團體指至少接獲4至5宗同類求助，擔心外賣平台索賠指引不清晰，以及無法確保康復指定限期內解凍帳戶，申報變懲罰機制，變相鼓勵員工不呈報確診個案，促請外賣平台提出改善方案，包括減低顧客與外賣員接觸染疫的風險。



現年26歲居民阿Ba，大約一年多前加入外賣平台戶戶送（Deliveroo）成為外賣車手，主力駕駛電單車四處接單送餐。第五波疫情爆發，他為了生計養活父母及妻女，不得不繼續外賣生涯，直至本月初因強檢通知到社區檢測中心接受核酸檢測，本月8日收到手機訊息通知結果呈陽性，由於全家只有他一人中招，於是同日便送往隔離營獨自隔離，而他當日亦有向Deliveroo呈報，公司立刻凍結其戶口。

阿Ba逗留在隔離營至第6天，獲檢測核酸報告結果為持續陰性，判定為康復，獲准於本月14日離開，他同日將其檢測報告呈報予戶戶送，希望盡早復工，惟由他被封帳戶起計的10日後，其帳戶上周五（18日）仍處於凍結狀態，經工會及香港01主動查詢後的數小時內，其帳戶又突然解凍，至於公司政策曾提及的染疫支援金，至今仍未到手。

外賣員權益關注組成員歐嘉泳表示，連同阿Ba的個案，本月大約接到約4至5宗外賣員求助，主要涉及兩大外賣平台戶戶送及foodpanda的染疫支援問題，有車手由染疫直至康復，即使不斷按要求提交醫療文件，至今尚未成功索賠，更有外賣員在Telegram交流群組中聲稱因不符戶戶送正式工作定義，結果不獲賠償，亦有foodpanda車手稱染疫康復後帳戶仍未解封，對此感到無奈，外賣員開始討論確診後是否不應上報，以免惹禍上身，遭無限期凍結帳戶。

外賣員聯署 要求所有訂單不上門送遞減風險

歐嘉泳指出，從公告及外賣員電郵foodpanda及戶戶送的回應中獲悉，兩間外賣平台本月推出抗疫支援計劃，foodpanda劃一金額為2,000元，外賣員須填寫表格及提交證明文件，包括社交檢測中心的確診短訊或衞生署醫生證明書，並於確診前一星期至少出席一個更份才符合資格；戶戶送則無提及金額，據她理解，可能與承保的保險公司擔心太多人申報而設立人數上限與金額限制有關，目前只講及審批時要求申請人提交確診醫療證明文件，若已接種兩劑疫苗，申請人只要提供確診日期第6及第7日的陰性檢測結果，而沒有接種或接種少於兩劑疫苗的申請者，則要在確診第14天提交陰性檢測結果，戶戶送會在收到檢測結果後的兩個工作天內解封帳戶。

現時她擔心兩間外賣平台的訊息不公開透明，外賣員擔心染疫金額太少，加上帳戶有機會被延長解封期，讓鼓勵申報機制變成懲罰制度，寧願不主動申報，變相好心做壞事，無法同時保障顧客與外賣員的健康。

外賣員拒絕送入醫院病房 顧客投訴竟成立

她又指，隨着第五波疫情變得嚴峻，外賣員無法時常留意最新確診大廈名單，開始有意見表示不想送入大廈範圍內，盡量在大廈門口交收，惟兩大外賣平台並無限定顧客交收地點，疫情初期試過有患者要求外賣員送入醫院病房，外賣員拒絕只肯在醫院門口交收，最後竟被顧客投訴，外賣平台最終認為投訴成立，將涉事外賣員的帳戶凍結，顯示即使疫情下外賣員只能肉隨砧板上，對顧客要求只能逆來順受。

工會早前收集​359個外賣員聯署，向兩間外賣平台表達意見，所有訂單只維持樓下無接觸交收，亦要在疫情下保障外賣員健康與權益，不能接受在顧客無理投訴後，便要外賣員面對被停帳戶及染疫的雙重風險，相關意見已透過信件寄至兩間外賣平台後等待回覆，期望能取得善意回應。

外賣平台：染疫後有重啟帳戶程序

戶戶送發言人回應指，外送專員的健康與安全是公司首要考慮。公司早於疫情初期便推出「外送專員援助基金」，為確診新型冠狀病毒病或須按醫療當局要求進行隔離的外送專員提供財務援助，而一般由申請到批出需時約一星期，有關金額會於一至兩星期內入帳至申請者的銀行戶口。同時，為減低傳染風險，如外送專員不幸確診，戶戶送會暫時停止其外送專員帳戶，直至他們能夠在符合政府最新隔離指引下出示其陰性測試結果，公司才會重啟其帳戶。公司會在收到外送專員的重啟帳戶申請兩個工作天內重啟其帳戶。

戶戶送又指，為保障外送專員的健康和安全，定期就疫情最新情況發出官方指引和提供最新消息，其中包括如顧客地址為圍封範圍、醫院、有確診病例及其他安全考量，外送專員應於派送前主動與顧客協調交收方法，例如於大堂或良好通風出入口送餐。公司亦鼓勵顧客使用無接觸送餐服務，以減少直接接觸機會，確保顧客和外送專員的健康。

戶戶送表示，將繼續研究支援外送專員的其他方法，並繼續提醒他們保持良好衞生習慣，如要勤洗手、每天檢查體溫兩次、避免觸摸面部和前往人多擠迫的地方，並於生病時留在家中休息。

foodpanda發言人則回應指，早前已透過官方的Telegram，向所有送遞員作通知，而保險公司亦正積極處理有關申請。如獲悉送遞員不幸染疫，會暫時停止相關送遞員的送遞服務，讓送遞員按政府指示進行隔離，以盡力保障所有持份者的健康。送遞員在康復以後，只要向公司遞交有效的陰性核酸報告，公司會於平均一、兩個工作天內，即可為相關送遞員的帳戶進行解封，讓他們重新提取訂單。