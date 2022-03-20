唐安麒向林鄭發文：點解唔畀人哋營業　美容業界：一成員工已轉行

特首林鄭月娥表示即將調整防疫措施，並會在下周作全面報告。消息一出便引來各行各業注意，在疫情下已被停業十個月的美容業界表示，希望能早日復業，形容目前租金是商戶的最大支出，停業多時令經營者「吃不消」。

其中有「美容女王」之稱的唐安麒（Angel）昨日（19日）更在社交媒體向特首林鄭月娥發文，質問對方「點解你唔俾（畀）人哋營業，但係要交租呢？」亦有懇請特首正視社交平台評論，「妳要睇！妳要聽！妳要信！」香港美容業總會創會主席葉世雄則對於每一波疫情，業界總是被停業的做法感到無奈，亦透露現時相關補助只是聊勝於無，已有不少從業員選擇轉行。



美容女王唐安麒日前在社交媒體向特首林鄭月娥發文，質問對方「點解你唔俾人哋營業，但係要交租呢？」（資料圖片）

有「美容女王」之稱的唐安麒昨日（19日）於社交平台發文，並以「一人一段話，送給林太（特首林鄭月娥）」為題，希望網民理性地把他們的看法寫出來。唐安麒則以被勒令停業的行業作例，提到經營者及員工手停口停，但唯獨業主坐擁正常收入，她於文中質問，「特別是大企業大業主，佢哋資本雄厚，比起一般業者、員工，絕對更有實力頂得住，點解你可以比員工丶業者冇收入，但係又唔俾業主冇收入呢？公理何在？」

有「美容女王」之稱的唐安麒昨日（19日）於社交平台發文，並以「一人一段話，送給林太（特首林鄭月娥）」為題，希望網民理性地把他們的看法寫出來。（唐安麒FACEBOOK截圖）

文中亦有提及近期容許復業的髮型屋，唐安麒不滿指，「見到不少高官政客，頭髮凌亂長出白髮之後，又突然開放營業」。她更形容，到健身中心運動丶跳舞丶瑜伽及修甲等活動，同樣是維持健康及儀容的重要行業，而上述行業均與剪髮一樣，可以戴着口罩進行，但卻不能營業，她懇請特首正視社交平台評論，關懷香港每一個市民，亦要給大家一個公平的安排。

促當局增加停業準則透明度

香港美容業總會創會主席葉世雄坦言每一次爆發疫情，業界總是被率先停業感到無奈，希望業界能盡早復業。對於髮型屋重開，葉世雄則指出，美甲店與髮型屋一樣，客人及職員全程戴口罩，更有透明隔板相隔，與客人的緊密接觸更少，不理解為何美甲店不能同時復業。葉世雄形容美容業界一直做足防疫措施，過往幾波疫情中，業界及其客人受感染的個案亦少之有少，惟在疫情間已合共遭停業10個月，慨嘆不理解政府停業的標準，希望當局可以增加透明度，讓業界得悉相關準則。

香港美容業總會創會主席葉世雄坦言每一次爆發疫情，業界總是被率先停業感到無奈，希望業界能盡早復業。（資料圖片/羅君豪攝）

「即使被停業，租金一直都要照交」

葉世雄提到，停業間租金成了經營者最大支出，「即使被停業，租金一直都要照交」，加上租約普遍為兩至三年，很多經營者面對無了期的停業已經捱不住，但租約期未滿，令他們陷入兩難局面，「其實要結業都無想像中咁簡單，因為啲租約未完，即使結業，其實都仲要照交租，所以業界好多人士唯有頂硬上，等可以開返嘅一日，睇下仲有冇得做，好過白交租」。而停業對從業員亦造成大影響， 葉世雄估計，現時已有多於一成從業員選擇轉行，「佢哋都對行業失去信心，覺得無安全感」。

預繳式消費令業界面對資金流通問題

除了交租外，業界亦要面對資金流通問題。葉世雄指，美容業客人普遍使用信用卡消費，意味經營者未能即時獲取收入，因發卡銀行有保障消費者的機制，會把相應金錢暫時扣起1至2個月不等。這些預繳式消費的收入卻佔業界約七成，而在疫情停業下，業界被發卡銀行把這筆收入扣留在儲備戶口，即使業界復業，資金未能即時流通，亦將會成為一大經營困難。葉世雄解釋，業界多以套票及預付形式提供服務，復業後要先「還債」，捱一段時間「清舊數」，而客人的信心亦需要時間恢復。

葉世雄認為，政府目前對業界提供的補助聊勝於無，強調無人希望透過停業換取補助。他建議政府日後可以在停業前設立機制，規劃各界的補助形式，例如停業時間長短與補助需要成正比，而不是向各行各業隨便給予一個定額，令業界「心無底」，難以做好預算。