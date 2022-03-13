疫情｜25年歷史德興桑拿捱過沙士敵不過追租封舖　業界：嗌緊救命

第五波疫情導致多間處所停業、食肆叫停晚巿休業，巿道一片蕭條，業主追租更成催命符。1997年起開設面積達1萬呎的佐敦德興桑拿今年初停業後，因無法繳交租金，本月初由執達吏封舖收回單位。有業界指連同德興桑拿在內，已有數間桑拿負責人被業主出信追租，指財政司司長陳茂波提出暫緩追租3個月是好事，甚至有業主妥協願意減租，希望從速立法，否則大業主會趕在立法真空期內催租收舖，勢引發另一波疫下結業潮。



屹立油尖旺25年 霓虹招牌引起保育界關注

位於佐敦德興街的德興桑拿，據香港按摩業總會主席周鎮宇透露於1997年已開立，佔地面積約1萬呎，屬油尖旺區內其中一間歷史悠久的老字號桑拿，其霓虹招牌甚至成為保育本港霓虹招牌及紀錄本港歷史的關注目標。

現場所見，位於地庫的德興桑拿關閘，門口貼上通告稱奉政府《599F》法例指示自1月7日起凌晨起暫時停業至1月20日，惟受到第五波疫情影響，開業遙遙無期，近月接連被業主透過律師出信追租，最近一則通告為3月3日，聲稱透過土地審裁處成功入稟收回舖位，毗連的「理想8」時鐘酒店亦同樣難逃被收舖命運，兩間店舖入夜後烏燈黑火，與昔日德興街充斥夜總會、時鐘酒店及桑拿的繁盛紅燈區相比，疫情下顯得格外冷清。

香港按摩業總會主席周鎮宇坦言，桑拿佔地面積大，成本最大便是租金，若倒閉後又要斥資大量金錢清空交吉舖位後方可交還業主，一般希望「頂得幾耐得幾耐」。然而疫情持續2年多，桑拿業界停業近一年，有業內人士與業主洽商減租，部分小業主尚且會體諒，但大業主或大型發展商堅持一分不減，連同德興桑拿，已有數間桑拿負責人被業主出信追租，即使收到第六輪防疫抗疫基金一筆過5萬元資助，「只係夠交兩個月管理費，唔知捱得幾耐。」他支持財政司司長提出暫緩業主向租客追租3個月，至少讓租戶有喘氣機會，為4月20日後重新開放場所做好準備。

8個表列處所跨界別支持暫緩追租議案

除了按摩業界，美容、瑜珈健身、酒吧、餐飲管理、麻將商會、聯誼商會及家庭遊樂中心8個表列處所組成跨業界大聯盟，今日（13日）召開記者會，支持財政司司長提出暫緩追討欠租措施立法，其中大聯盟發起人、從事化粧品儀器及產品買賣30多年的香港化粧品同業協會監事長何紹忠表示，連同今次，次疫情引發的四輪停業已屆300多天，經營者在長期冰封的情況下已山窮水盡，連帶他這類上下游供應商亦不能倖免，即使業界想復業「企返起身」，與業主協商減租時，得來反應均是鐵板一塊，對方拒絕回應，能夠成功個案少之又少。

然而財政司司長陳茂波在財政算案中提出業主暫緩向租客追租的措施後，開始見到曙光，有業主妥協開始願意減租，有的業主要求重簽新約較上一份租約減租一至兩成，他亦透過立法會議員邵家輝向其外籍業主陳述理據，獲三個月內減租三分之一，金額合共6萬元，相比之前六輪防疫抗疫基金零資助，僅有保就業計劃中獲得財政支援，「呢次應讓係疫情以來聽到最開心嘅消息。」

他表示，即使政府在「暫緩追討欠租措施」中妥協，由「3+3」安排縮減為暫緩3個月，他亦支持有關決定，只希望盡快推上立法會從速立法，趕及4月生效，惟他開始聽到地產商及發展商等出表達反對聲音，擔心有關建議最終不獲立法通過，「我哋從來無諗住拖租欠租，只係想傾下點樣行落去，希望(暫緩交租)獲得丁點喘息空間…我哋希望救命，救十七類處所中小企嘅命。 」

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業界憂立法拖太久會變提早封舖

香港持牌酒吧會所聯會主席梁立仁表示，暫緩追討欠租措施原本是好事，至少業主開始放軟姿態願意與租客商討減租，幅度達到10至30%，但他擔心立法拖太久，具實力及管理經驗的大型發展商或大業主提早出律師信追租，再趕及立法真空期前收回舖位，「大業主盡早封舖，咁樣好事變壞事，時間對我哋好緊要，(政府話)快狠準唔係得個講字。」

多名立法會議員邵家輝、葛珮帆、容海恩、麥美娟、狄志違及邱達根支持有關議案，當中邵家輝認為停業處所瀕臨結業邊緣，暫緩追租為租戶提供籌碼，進一步與業主商討減租，建立雙贏局面，協助各行各業度過難關，保住公司、員工及其家庭生計。

麥美娟認同應從速議案推上立法會立法，又指財政司長受到不同程度壓力，才將「3+3」議案改為暫緩3個月，直指從未見過財政預算案提出的議案被否決，若有人存心阻撓，「要知道阻撓法例係咩人。」