深水埗小店Speed Dating配對實習生　師徒制助年輕人發掘未來去向

深水埗是個舊區，但隨着不少文藝小店看準機會，陸續進駐後，為區內注入新氣象。小店店主都對深水埗有不同的想像，相信香港仍有發展文創的空間。一向關注年輕人發展的香港社會創投基金遂設計出結合文創及社會的新項目，邀請年輕人走進深水埗區，到這些小店當實習生，以不同角度重新認識自己及社區，並落手設計項目，協助建構他們想像中的深水埗。



由香港社會創投基金主辦、香港公益金支持的心浪潮@深水埗旨在栽培新一代，整個計劃為期五個月，協助他們探索自身潛能及未來就業模式，亦加入社區元素，讓他們有機會透過自己能力，建立他們想像中的深水埗。計劃共有24名年輕人參與，他們來自不同背景，有的是學生，有的裸辭尋找理想，亦有對前路感到迷惘的人。

以Speed Dating形式配對小店店主

參與計劃的年輕人首先進行了5日的創作營，透過嘉賓及講座帶領，令他們更了解自己的潛能及社區參與的可能性。其後年輕人便會踏入為期兩個月的工作實習，透過類似快速約會（Speed Dating）形式接觸區內11間不同業務的小店及文創單位店主，包括書店、髮型屋、二手衫店及咖啡店等，由小店導師進行一對一的指導。

香港主流步伐快，以往實習一定係搵最好、最幫得手嘅人做嘢，但係小店店主會考慮參加者的個人成長經歷，或者唔同因素作出選擇。 香港社會創投基金代表Steven

師徒制實習 學打工學做人

香港社會創投基金代表Steven表示，兩個月的實習期以師徒制形式進行，他形容這次有別於傳統的拜師學藝模式，而是類似職業先修，年輕人可透過到小店打工，觀察到該行業的特色，亦可由導師帶領下認識深水埗，「佢哋得到嘅唔一定係技術，而係入去學做人同擴闊視野，亦可以分享自己睇法，互相交流。」

香港社會創投基金代表Steven（右）表示，兩個月的實習期以師徒制形式進行，他形容這次有別於傳統的拜師學藝模式，而是類似職業先修，年輕人可透過到小店打工，觀察到該行業的特色，亦可由導師帶領下認識深水埗。（香港社會創投基金提供圖片）

在小店工作 與人接觸機會大增

以往進行青年服務工作時，Steven觀察到不少新一代青年都欠缺自信，經常懷疑自己，「其中一個參加者獲得去Barbershop實習機會後，竟然同我講覺得自己唔值得有呢個機會，又話畀其他人去會更好，但又唔敢問店主點解會揀自己」。店主得知年輕人的想法後，便向Steven表示，「我要嘅係需要第二次機會嘅人」，讓Steven看見選取小店作為實習計劃的優勢，「香港主流步伐快，以往實習一定係搵最好、最幫得手嘅人做嘢，但係小店店主會考慮參加者的個人成長經歷，或者唔同因素作出選擇」。

Steven認為，主流步伐太快，令年輕人缺乏發展空間，但小店在有限的空間中，與他人接觸的機會大增，算是另一種生活體驗，加上小店的存在有社會價值，「例如明哥堅持派飯，點解成日有人話要撐小店，因為佢哋嘅存在，代表一種社區變遷，每個區都有唔同小店，有佢哋嘅特色」，Steven希望計劃可讓一班年輕人透過實際落場工作，明白現實與理想的差距，從而更清楚了解自己未來的去向。

除咗政府外，原來社區動員能力都好高，小店喺疫情下好似啲街坊鄰舍扶助會，喺困難中形式互助關係。 心浪潮@深水埗策劃人Tiffany

完成兩個月的工作實習期後，參加者便會來到為期兩個月的社區駐場階段，他們會與店主及一些志同道合的社區夥伴，共同策劃社會創新項目。心浪潮@深水埗策劃人Tiffany指，年輕人對社區有不同想法，對其工作模式及生活亦有各自想像，希望透過參與活動，關心自己的社區，當她看到疫情下的社區變化，便忽發奇想在計劃中加入「社區駐場」部分，「除咗政府外，原來社區動員能力都好高，小店喺疫情下好似啲街坊鄰舍扶助會，喺困難中形式互助關係」。

疫下活動變陣

在進行社區駐場期間，卻遇上第五波疫情，令不少實體活動需改為網上進行，亦有部分需要延期舉行。其中一間參與計劃的小店是具國際化背景的二手衫店，希望推廣二手衫文化，卻一直不知如何融入本土社區，而他們招攬到的實習生是土生土長的香港人，最終決定以親子角度入手，在疫下舉行網上工作坊，一邊和街坊說故事，一邊教他們利用舊衣服製成其他有用的物品。

計劃最後會進行一連三日的網上分享祭，由參與計劃的年輕人及店主分享實習經歷及成果，亦會以不同主題分享對深水埗及不同範疇的文創小店的看法。（香港社會創投基金提供圖片）

計劃最後會進行一連三日的網上分享祭，由參與計劃的年輕人及店主分享實習經歷及成果，亦會以不同主題分享對深水埗及不同範疇的文創小店的看法。

心浪潮@深水埗網上分享祭

日期：3/23至25/3

時間：晚上6:00-8:30（25/3晚上5:30-8:00）

參加方法：https://forms.gle/2ZCVZ5Mj1j2rCXNV6 報名

