舞蹈學校憑歌寄意為前線打氣　醫護感動：以前大眾習慣我哋付出

疫情仍未散去，最辛苦莫過一班醫護人員在前線為市民疲於奔命，有熱心機構在背後為他們打氣，希望為他們帶來力量。SDM爵士及芭蕾舞學院、姜樂雯牧師及香港基督教護士團契近日合作，推出一首打氣歌曲，並邀請一群小朋友和醫護人員拍攝音樂特輯，希望將訊息傳遞給在前線工作的所有醫護人員。



+ 3

SDM爵士及芭蕾舞學院的院長Peony認為，整體社會氣氛變差，不少小朋友被困於家中，前線醫護更每日忙於照顧病人，因此希望可以做點事情支持醫護，想法與姜樂雯牧師一拍即合，兩者合作推出一首打氣歌曲，她希望憑歌寄意，讓大眾都可以互相鼓勵，前線醫護亦可以感受到他們的心意。

SDM爵士及芭蕾舞學院的院長Peony認為，整體社會氣氛變差，不少小朋友被困於家中，前線醫護更每日忙於照顧病人，因此希望可以做點事支持醫護。（受訪者提供圖片）

《同您心》的音樂特輯拍攝亦邀請了一班小朋友錄下打氣說話，Peony指，只用了幾天時間便收齊了小朋友的錄製片段，整個過程都很順利，所有參與者都很熱心，團結一致地希望MV可早日面世。Peony形容，拍攝過程中對小朋友的指示很簡單，亦沒有安排他們背稿，小朋友由心而發地為醫護打氣，令作品能更真誠。

牧師作曲填詞 盼大眾疫下有同理心

《同您心》的作曲人姜樂雯牧師表示，因希望將訊息盡快傳遞給醫護，是次作曲及填詞僅用了3天，歌曲名稱的意思除了取諧音「同理心」之外，還有「同你一心，齊抗疫情」的意思，他認為，疫情影響所有人的日常生活，但仍希望無論我們遇上多少挫折，都應互相支持，歌詞中「地球原是我家，患難中你我他，全力奮鬥」最能代表他的心聲，希望大眾不但要照顧自己，無論確診與否，都應與身邊親友守望相助。

香港基督教護士團契副主席Angela表示，早前協會亦有成員提出希望進行類似的打氣活動，因此得知姜牧師的計劃後很快便促成合作，邀請了不同年齡層及崗位的醫護人員錄製打氣說話，她形容音樂特輯的畫面包羅萬有，有小朋友、家庭，更有前線醫護的聲音，盼將「Must Be Carry On」的訊息傳出。

Angela表示，無論是護士、醫生，及物理治療師等，過去兩年均十分辛苦，希望他們從歌曲中感受到鼓勵，她坦言，自己看完初稿後便感動大哭，「大家都好習慣醫護人員默默做的一群，以前好少人會欣賞我哋，認為這只是一份工作」，但在第五波疫情爆發時，醫護工作環境比以前更艱辛，醫護間感受到社會的轉變，例如家人會噓寒問暖，亦會提醒他們要多加小心，不少同業因這些舉動感到窩心，「今次真係令到一班前線醫護人員受到鼓勵，可以繼續到佢哋份工作。」