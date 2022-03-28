疫情下基層遇困境　扶輪社向600個基層家庭提供緊急食物支援

第五波疫情持續嚴峻，百業蕭條之下，對弱勢社群而言，生活更是雪上加霜。許多低收入人士手停口停，家人隨時三餐不繼，仍要應付抗疫用品的額外開支。有機構聯手推動緊急食物支援，日前再度捐出緊急食物支援延長兩周，令整個行動可以進行達三星期，預計將幫助約600個基層家庭，預計超過2,400人受惠。



兩度捐出食物支援 為期三星期

寶馬山扶輪社和香港北角扶輪社早前獲膳心連基金轉介支援，向香港樂童行進行為期一周的食物派發，因見坊間需求持續，行動再獲特許公認會計師公會（ACCA） 贊助，再度捐出緊急食物，盼望能讓有需要的人士得到即時幫助。是次緊急食物支援所派發的物資，主要包括火腿豬肉、回鍋肉、豆豉鯪魚、鹹牛肉、米線等多款罐頭及主要糧食，日前（26日）由一眾扶輪社的社友及義工朋友，在3小時內包裝600袋物資以作派發。

寶馬山扶輪社創社社長陳麗明表示，香港現正面對前所未有的抗疫挑戰，經濟轉差，對於一些低下層的市民，不但缺乏工作，市面各種基本物資、食物等均漲價不少。她指，得知香港樂童行表示深水埗區市民十分需要食物等援助物資，為幫助基層應對嚴峻困境，寶馬山扶輪社和香港北角扶輪社合作，合共贈送為期3星期的食物予香港樂童行派發，與香港市民共渡難關；並感謝ACCA的贊助，令更多有需要家庭受惠。

香港北角扶輪社社長譚志偉博士則指，是次抗疫行動充分發揮該社宗旨（Hearts、Efforts、Achievements & Timing），認為對社會服務要有善心，肯出錢出力，講成效，配合時間，大家同心同德攜手抗疫救災救難。

第五波疫情持續嚴峻，百業蕭條之下，對弱勢社群而言，生活更是雪上加霜。（資料圖片／洪嘉徽攝)

單親媽患抑鬱 疫下照顧三子倍感壓力

疫情下基層面臨困境。單親媽媽劉女士，現時獨力照顧三個分別23歲、11歲及8歲的兒子。他們同住一個狹小的公屋單位。她的兒子患有過度活躍症，需要長期服藥才能專注上課，而她自己亦患有抑鬱，需要長期接受精神藥物。由於晚上的睡眠質素很差，平常劉女士會在兒子上課的時間午睡休息。可是停課以後，由於兒子的專注力很低，在平板電腦上難以專心，她每天都需要坐在兒子們旁邊監督他們上網課。因為管教、擔心患上新冠病毒以及不敢外出，劉女士感到巨大的壓力，疫下日用品價格不降反升，一家人收入有限，目前還欠缺食物、快速檢測及口罩等物資。

根據香港樂童行最近進行的有關第五波新冠疫情調查，有超過8成受訪者表示在疫情至今，經常感到擔心，亦有5成半受訪者表示經常感到無助。而物價高漲影響生活前景以及就業不足，則是受訪者表示疫情下的最大經濟影響。直接的緊急食物支援，可以在這個最艱難的時刻提供到最有力的援助，讓有需要家庭稍為減輕沉重負擔，並在精神上得到支持。