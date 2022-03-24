建制動員支援獨居長者基層　「1:89」狄志遠加入：民生無分派別

第五波疫情持續，香港已累計逾百萬人染疫，獨居長者、基層家庭情況尤其受關注，據了解，建制陣營未來幾日有一連串抗疫行動，其中社福界周五（25日）舉行聯合抗疫大行動，向劏房家庭、獨居長者派發愛心禮包，幫助他們渡過難關。



今次活動由聖公會教省秘書長、立法會議員管浩鳴發起，全國人大常委譚耀宗擔任總顧問，集合多名社福界選委，最特別的是，社福界議員狄志遠擔任副總召集人。狄志遠一直標榜是議會內唯一民主派，近期多次與建制派人士一起活動，難度「1:89」不再？



狄志遠稱民生事項無分派別。（資料圖片）

管浩鳴：抗疫工作不分左中右

今次活動在3月25日舉行，聚焦疫情下面臨困境的院舍長者和員工、獨居長者、劏房戶家庭以及其他人需要的群體。大行動由譚耀宗出任總顧問，管浩鳴任總召集人，狄志遠任副總召集人，社福界選委朱麗玲任秘書長、副秘書長包括黃萬成、蔡海偉、余秀珠、施麗珊等，一眾社福界選委和熱心人士擔任顧問。參與機構超過180間，包括社福機構、地區團體、宗教團體和公司。

狄志遠接受查詢時表示，目前疫情嚴重，社福界見到社會有很多人需要幫助，因此發起大規模派發物資行動，主要幫助獨居長者和劏房家庭。對於過往自稱唯一民主派，為何今次加入建制行動，狄志遠稱民生事項無分派別，自己早前亦與何君堯等10多名議員，推出「感召義工齊護老計劃」，並一起到安老院舍探訪，形容抗疫不應分散力量。

管浩鳴表示，抗疫工作無分左中右，今次活動是希望為長者和基層送暖。(資料圖片/余俊亮攝)

管浩鳴亦指，抗疫工作無分左中右，今次活動是希望為長者和基層送暖，歡迎任何人加入，齊心抗疫。據了解，社福界近日更錄製抗疫打氣歌，重新改編許冠傑經典金曲《同舟共濟》，當中有重量級政界人士參與展歌喉。

此外，全港抗疫義工同盟聯合多名立法會議員，同樣於本周五發起「關愛獨居長者行動日」，參與者包括民建聯張國鈞、工聯會吳秋北、新民黨葉劉淑儀、自由黨李鎮強等，屆時各人將分頭到各區支援獨居長者。