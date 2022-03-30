駿洋邨巴裔「樓長」充當溝通橋樑　為同鄉街坊翻譯解說防疫資訊

火炭駿洋邨最「著名」的事蹟，或許就是在疫情初期曾被用作臨時檢疫中心，其實駿洋邨的居民早已入伙安居，當中更包括了數十戶少數族裔人士。正所謂「遠親不如近鄰」，新屋邨入伙，建立鄰里網絡至為重要。巴基斯坦裔居民馬木德身體力行，自願擔當「樓長」，在疫情下除了不時上門探訪有需要的家庭、協助派發防疫用品，又義務將疫情資訊翻譯，向其他少數族裔居民轉達，「香港人好好，好關心人，我100%講真。」馬木德指，早已視香港為家，因此希望在工餘時間能盡力將少數族裔與社區連結，並發揮一己之長服務社區。



馬木德（中）前年12月與家人遷入駿洋邨，擔任「樓長」後，一家人不時與社工一起探訪邨內有需要的家庭。（受訪者提供圖片）

由社區投資共享基金資助的「共創駿洋」鄰里互助計劃，希望關懷及支援新屋邨駿洋邨的居民，除了在入伙初期於屋邨內以街站、導賞團等，向居民介紹社區資訊、屋邨地理位置和環境設施外，亦包括招募有潛質的駿洋邨居民成為樓長，建立鄰里支援網絡，讓居民更快適應新環境，而任職保安、為巴基斯坦人的馬木德，是計劃中唯一一名的少數族裔樓長。

難忘探訪獨居尼泊爾長者

馬木德來港20多年，前年12月與家人入住駿洋邨。他表示，當時在入伙辦事處認識到負責計劃的社工，而自己能操流利的廣東話和英語，「得閒可以探人，睇下有咩可以幫手」，於是便成為了「一樓之長」，擔當起照顧身邊街坊的重任。馬木德指，這段時間他印象最深刻的，是探訪一名獨居的尼泊爾裔伯伯，皆因少數族裔人士習慣與大家庭同住，孤身一人沒人照顧甚是可憐，「真係好慘，唯有叫佢如果有咩要幫手，就話畀我哋聽。」雖然他不知道伯伯有什麼經歷，但馬木德每有空閒時間，便會前往探望，又不時與社工一同將罐頭、快速抗原測試包等物資派給這位伯伯，希望讓他感受到溫暖。

位於火炭的駿洋邨有五座大廈，共提供4,846個單位，而其中有30多戶是來自巴基斯坦、尼泊爾、印度等地的少數族裔居民。（資料圖片／蔡正邦攝）

少數族裔抗疫資訊滯後

疫情下，各式各樣的資訊更新急促，數小時之間情況或已大有不同，報紙、電視等也未必能全部覆蓋，香港市民可能從facebook本地群組，或是親友之間獲得消息，但對少數族裔而言，這些主要以中文為主的消息根本看不明白，容易令他們資訊滯後。馬木德指，曾有少數族裔人士不知道圍封強檢「發生咩事」，也有人以為派發檢測包即代表需要隔離。此外，少數族裔人士多任職散工，疫情下失業問題嚴重，他們對於申請1萬元援助金的程序，同樣不甚了解。馬木德身為「樓長」，這段時間也成為了社福機構與駿洋邨少數族裔之間的橋樑，為居民一一澄清解說。

特設英語WhatsApp群組溝通

香港基督教女青年會沙田綜合社會服務處社會工作幹事陳家揚指出，駿洋邨內有30多戶來自巴基斯坦、尼泊爾、印度等地的少數族裔居民，社群的比例在一般公共屋邨來說算不少，因此照顧少數族裔社群也是計劃的其中一部分。疫情下他們特別設立英語WhatsApp群組，為邨內少數族裔送上最新的疫情資訊及物資，並在早前需要強檢時致電長者和通知全棟大廈的居民，同時聯繫到部份在家隔離的密切接觸者，為他們提供資訊及情緒上的支援。

少數族裔人士在疫情下面對不少困難，社工不定時都會為邨內少數族裔送上最新的疫情資訊及物資。（受訪者提供圖片）

陳又指，疫情有高有低，而第五波比較嚴峻，大部分社福機構服務都受影響，不能與街坊實體見面是一大障礙。但計劃亦有與附近學校義工合作，為邨內學童舉辦一對一的問功課及學習活動，並舉辦網上親子活動。此外，為了減少街市人流和方便不懂使用電話的長者，他們亦聯繫街市商戶，呼籲設立電話落單熱線，同時向居民派發送出數千盒快速測試包及罐頭，協助防疫。