洪水橋隔離設施專門接收少數族裔確診者　齋戒月設特別清真餐安排

第五波疫情下，確診人士眾多，包括不少少數族裔及伊斯蘭教徒，入住隔離設施時，在語言、文化及宗教上均有不同需要。近月陸續有社區隔離設施啟用，當中位於洪水橋的社區隔離設施，便是專門接收少數族裔及伊斯蘭教徒確診者，除了設有伊斯蘭教資源中心，部分為穆斯林而設的房間，貼有多種語言寫成的入營需知，更有標示指往聖城麥加的方向，員工亦會向入營的穆斯林派發可蘭經及地毯，方便他們祈禱之用。
齋戒月即將到來，負責統籌社區隔離設施的保安局抗疫特遣隊表示，將會配合穆斯林開齋及封齋的時間派餐，在該社區隔離設施派發的清真餐，亦是由已認證的清真食物供應商提供，營內亦聘請了15名少數族裔合約員工，方便解答同鄉疑難，期望以「以人為本」的原則照顧隔離人士所需。
洪水橋社區隔離設施，是第五個由中央援建的社區隔離設施，用作社區隔離設施的部分，提供約550個房間及1,600張應急隔離床位，並於本月17日啟用，為了集中資源照顧少數族裔不同的需要，洪水橋社區隔離設施用作專門接收少數族裔及伊斯蘭教徒確診者，目前約有250名少數族裔在該處接受隔離，大部分是菲律賓籍及印尼籍外傭，亦有尼泊爾及斯里蘭卡人士，佔總隔離人數近一半。
房間設有標示指往聖城麥加 提供可蘭經及地毯
保安局抗疫特遣隊成員萬雅文指，由於確診人士中包括不少伊斯蘭教徒，洪水橋社區隔離設施約有150間房間專為他們而設，「房間入面有些標記，標示麥加的方向，供他們祈禱之用」。房間亦貼上以中英文、烏都語（Urdu）、他加祿語（Tagalog）及印尼文寫成的入營需知，方便不同國籍人士閱讀。此外，洪水橋社區隔離設施特設伊斯蘭教資源中心，將可蘭經、祈禱用的地毯及一些清真小食妥善保存。
配合齋戒月提早派送清真餐
下月3日凌晨至5月2日是伊斯蘭教的齋戒月，穆斯林由每天日出起至日落時分，均不能進食及喝水。洪水橋社區隔離設施主管吳智康表示，會特別安排穆斯林在隔離期間亦做到齋戒月的要求，派送清真餐的時間會改由凌晨3時及傍晚7時。吳智康強調，所有清真餐均由獲得認證的供應商提供，確保符合穆斯林的飲食需要。
九龍清真寺首席教長拍片安撫入營人士
另一名保安局抗疫特遣隊成員洪嘉偉表示，雖然加入抗疫特遣隊的時間很短，但由於本身在油尖警區負責警民關係工作，與九龍清真寺及少數族裔的關係良好，有足夠經驗照顧他們的日常需要。
「這次將洪水橋社區隔離設施劃作專門接收少數族裔及穆斯林，我們亦有詢問九龍清真寺暨伊斯蘭中心首席教長穆光明（Mufti Muhammad Arshad）的意見，對方為我們拍攝一條短片，內容大約提醒入營人士毋須恐慌，保持耐性及向真主阿拉祈禱」，短片會在入營時，以WhatsApp形式向穆斯林發放。洪嘉偉亦透露，教長提醒他們，穆斯林開齋前需進食一些甜食，故特意添置了穆斯林常吃的蜜棗。至於資源中心擺放約300本可蘭經及地毯，則是由九龍清真寺、伊斯蘭脫維善中學及印尼領事館捐贈，分別有中英文、原文及印尼文版本。
聘請15名非華裔合約員工 能操多種語言
洪水橋社區隔離設施亦聘請了15名非華裔合約員工，當中有菲律賓籍、印尼籍及巴基斯坦籍，他們能操中英文、烏都語、印地語、旁遮普文、他加祿語、印尼語及尼泊爾語，工作包括接聽求助熱線、派送食物及物資等，亦希望令入住隔離設施的少數族裔有親切感。
沙森（Shah-Zeeb）便是其中一位，他在社區隔離設施擔任內務管理助理，「很多本地人以為我不懂說廣東話，其實我是土生土長，在一間本地社福機構工作，所以溝通上沒有問題」。沙森是巴基斯坦人，信奉伊斯蘭教，能操多種語言，早前亦曾參與封區翻譯及上樓派發抗疫包的工作，在洪水橋社區隔離設施工作時，處理不少文化及宗教問題，「我有責任關心少數族裔，來到這裏可幫助政府抗疫，覺得很開心」。
另一名少數族裔合約員工是中菲混血兒Shiermane，她首次參與抗疫工作，在洪水橋社區隔離設施遇過不少難忘事，「有次我擔任接待員，一名女子戰戰兢兢來問我，明早可不可以改喝咖啡。我聽得出她的口音是菲律賓人，便以他加祿語回應她，她非常驚訝，因為不知道原來我也是菲律賓人」。她認為在隔離設施向確診同鄉提供情緒支援非常重要，「當身處不熟悉的環境時，一定會感到緊張」。
獲同鄉信任感滿足：大家好像一家人
至於來自印尼的Fatima笑言，隔離設施的同鄉十分信任她，更因此鬧出趣事，「因為我戴頭巾，別人一看便知道我是穆斯林。試過有人半夜需要女性用品也會找我，但原來致電給我的那位印尼妹妹，並非在洪水橋這邊隔離，只是其他印傭說我幫得上忙，便把我的電話號碼傳給她」。
齋戒月即將來臨，她讚揚洪水橋社區隔離設施工作的本地人員，對穆斯林的生活習慣十分尊重，「可能很多人會認為，我們清晨便要吃飯很麻煩，但這裏的人不會」。居住港島區的她，即使每日舟車勞頓來到洪水橋工作亦無怨言，她指疫下有不少印傭確診，卻未必獲得僱主體恤，「她們已經很可憐，我能夠在隔離設施幫助她們，覺得很開心，感覺不似在工作，大家好像一家人」。