全港首隻本土訓練導盲犬Google癌病離世　主人：佢無令我失望過

「我們愛錫的Google，你出色的導盲犬精神，是會一直延續下去的。」香港導盲犬服務中心昨日（29日）在社交平台公布，本港首隻在本土訓練成功的導盲犬Google，因癌病於前日（27日）在家人的伴隨下離世，終年10歲。主人黃民釗表示，Google在本月病情惡化，臨終前與朋友開心相聚一輪後才離開，他指Google在推動導盲犬服務上功不可沒，對牠十分自豪。



香港導盲犬服務中心在帖文表示，Google於11年前由台灣導盲犬協會捐贈，及後在2012年時從中心受訓成功畢業，正式成為導盲犬並成功與視障人士黃民釗（David）配對。

病情惡化進行「安樂死」 臨終前與朋友開心相聚

Google的主人黃民釗接受訪問時指，Google約兩年前在大腸附近發現有腫瘤，但該位置難以動刀切除，亦害怕Google的年紀無法接受麻醉手術，術後有機會醒不過來，於是決定讓牠「過得將耐得幾耐」，同時做好心理準備，若然病情惡化便會讓Google進行安樂死手術。

黃民釗表示，過去兩年Google生活如常，但在本月病情明顯惡化，有食慾不振、下身出現腹水等情況，他們每星期都帶Google到診所針灸和抽腹水。（黎倩婷攝）

黃民釗表示，過去兩年Google生活如常，但在本月病情明顯惡化，有食慾不振、下身出現腹水等情況，他們每星期都帶Google去診所針灸和抽腹水，但在上星期發現牠的狀況很差，經深思熟慮後決定「唔想畀佢（Google）繼續咁辛苦」，決定為牠安排安樂死手術，終年10歲。他指，很多愛錫Google的朋友在牠臨終前一一到來，「成班朋友都嚟咗探佢（Google）同佢道別，Google嗰日勁開心仲食返少少嘢。」

主人痛心無意再領養 為Google貢獻感自豪

黃民釗指，極不習慣Google的離開，但無意再領養一隻導盲犬，因為自己年紀也不小，無法再承受親人的離開，他形容這幾天真的很難過，「呢幾日我仲覺得佢坐喺我側邊，會下意識餵啲嘢俾佢食。」他另指，下月6日會在中心的安排下為Google舉辦追悼儀式，骨灰會安放在紀念公園，讓更多人記得牠為香港導盲犬發展作出的貢獻。

深受街坊喜愛 曾被封為「柴灣村長」

多年來，Google一直陪伴在黃民釗左右，他形容Google「不止是他的最愛家人，最愛的仔仔，也是他的引路明燈。」黃民釗憶起最初與牠生活的時光，他指當時社會並未接受導盲犬，對牠們的觀感並不好，但Google一直十分守規矩，因此深得街坊喜愛，更被封為「柴灣村長」，即使偶而會在家中撒嬌，但在街外一直緊記自己的使命，不會受外來事物所誘惑。黃民釗認為，他與Google見證了香港導盲犬服務的發展，一直致力令導盲犬服務在本港可以更加完善和普及，由社會大眾拒絕至欣賞，乃至現時與導盲犬相關的設施開始普及，Google都功不可沒，他作為主人對Google感到十分自豪與驕傲，「Google喺大哥哥，一直都無令我失望。」

香港導盲犬服務中心表示，感謝Google為視障人士奉獻一生的精神，「Google小天使的祝福會一直伴隨着David和黃太，而他們的緣份和愛，也不會因此而歇息。」。中心又指，感謝當年台灣導盲犬協會當年無私捐贈幼犬Google，以發展香港導盲犬服務的新一章，亦感激Bouncy Animal Clinic醫療團隊近年貼心照顧Google的病情。