導盲犬一生做足8年　快樂自由被剝削？你不知道的導盲犬11件事

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-05-03 17:10

最近網上傳出多段導盲犬在訓練期間，疑似受虐的影片，引起市民關注。多名動保人士紛紛指導盲犬制度不人道。有關注動物權益團體指，導盲犬制度完全剝削狗隻追求快樂的權利，認為要還動物自由。原來導盲犬一生為人類服務的年期平均達8年，當中有11件事不可不知。

導盲犬一生為人服務，理應受善待。(資料圖片)

日前社會熱烈討論導盲犬訓練時疑似受虐的事件，十八區動保專員麥志豪在社交平台表示，導盲犬是違反動物權益，訓練過程受盡痛苦，完全剝削狗隻追求快樂的權利，「無論用咩方法訓練，都只係用唔同藉口，合理化剝削動物的行為，導盲犬一生都只係導盲犬」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點擊圖片放大看，不可不知導盲犬的11件事！▾▾▾

+ 12 + 12 + 12

麥志豪認為，對於視障人士而言，導盲人比導盲犬更為適合，但現時社會卻認為導盲犬是理所當然，是非常自私，「拖狗出街無快樂，應該還返自己畀狗狗」。

▼▼同場加映：日前社交平台Facebook瘋傳一段疑似導盲犬受虐的影片，引起網民關注，紛紛指責訓練員虐狗。誰知導盲犬被虐風波一浪接一浪，再次有網民在Facebook發放另一條導盲犬疑似受虐的影片，片中導盲犬受訓時懷疑遭訓練員強行推落扶手電梯，眼利網民憑著影片中的一個背囊，揭開訓練員身份。▼▼

▾▾▾導盲犬訓練期間疑似被虐，點撃圖片放大看，訓練員的身份！▾▾▾

+ 7 + 7 + 7

▾▾▾日前網上瘋傳導盲犬疑受訓時走錯方向，被女訓練員用力拉扯狗繩，一度凌空半秒，點撃圖片放大：看影片截圖▾▾▾

+ 5 + 5 + 5

▼▼同場加映：日前（4月15日）被一輛白色私家車撞倒，導致左腳骨折、胸骨斷裂，送醫兩日後傷重離開。大耳的車禍令區內的街坊大為憤怒，紛紛斥責車主撞傷大耳後，竟然站在人群中旁觀，默默看著街坊送走大耳，最後不顧而去，行為冷血。▼▼

▾▾▾大耳被白色私家車撞傷一刻曝光，點撃圖片放大：看車CAM片段截圖▾▾▾

+ 16 + 16 + 16

▼▼同場加映：「香港寵物節2021」日前竟發生了柴犬咬死貓B的慘劇，事件引起了社會的關注，而著名訓犬師Eric Ko就此事分享了一段YouTube影片，教導狗主3招預防方法，希望能避免同類的事情再次發生。▼▼

【▾▾▾點擊圖片放大看：星級訓犬師Eric Ko教你3招防止意外發生▾▾▾】