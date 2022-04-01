綠海龜繁殖期到　南丫島深灣限制區擴大　周五起禁入直至10月底

漁護署早前擴展南丫島深灣限制地區範圍，加強保護處於繁殖期的綠海龜，限制期由今（1日）開始，至10月31日結束。

漁護署表示，綠海龜是在本港受保護的瀕危物種，亦是唯一在本港產卵的海龜品種。預備產卵的綠海龜對人為干擾極為敏感，容易因受驚而放棄產卵，署方提醒市民切勿在限制期內進入深灣限制地區，並留意深灣限制地區範圍已經擴大，違者最高可被判罰五萬元。



深灣限制地區約98.2公頃，漁護署指，措施有助加強保護瀕危綠海龜及其繁殖地，長遠對綠海龜的存活及繁衍有正面作用。（資料圖片）

綠海龜是瀕危物種，在本港受《野生動物保護條例》（第170章）保護，亦是唯一在本港產卵的海龜品種。（資料圖片/ 政府新聞網圖片）

為加強保護處於繁殖期的綠海龜，深灣限制地區自去年起由約0.5公頃的深灣沙灘擴展至包括面積約98.2公頃毗連該沙灘的海灣水域，而限制期亦延長至每年七個月（即4月1日到10月31日）。

漁護署發言人表示，綠海龜是瀕危物種，在本港受《野生動物保護條例》（第170章）保護，亦是唯一在本港產卵的海龜品種。位於南丫島深灣的沙灘是本港唯一不時有綠海龜上岸產卵的地點，也是南中國海內為數不多的綠海龜產卵地之一。綠海龜在產卵前及產卵期間會在出生地的沙灘附近水域活動，而預備產卵的綠海龜對人為干擾極為敏感，容易因受驚而放棄產卵。措施有助加強保護瀕危綠海龜及其繁殖地，長遠對綠海龜的存活及繁衍有正面作用。

漁農自然護理署表示，綠海龜是瀕危物種，在本港受《野生動物保護條例》（第170章）保護，亦是唯一在本港產卵的海龜品種，署方早前曾於香港南面水域放流一隻綠海龜。（資料圖片/ 政府新聞網圖片）

發言人指出，漁護署人員會在區內巡邏，防止未經許可者進入該區，並監察綠海龜出沒及產卵的情況。任何人士未經許可進入限制地區，一經定罪，最高可被判罰五萬元。