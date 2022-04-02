防疫包｜中聯辦義工隊到深水埗上門派發　高叫「團結抗疫」口號

政府今日（2日）起向全港住戶派發抗疫服務包，其中會首先派員到「三無大廈」、較基層的社區，逐家逐戶派發。在深水埗區，今早開始有義工在南昌街一帶整理物資並開始派發，至下午約3時，數十名中聯辦義工亦到場，一同打氣、高叫「眾志成城、團結抗疫」的口號後，便分開多個小隊聯同立法會議員及地區人士上門派發物資。每隊人在近一小時後成功派發予十數戶，未有應門的住戶，則獲發通知信讓其稍後補領。



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議員聯合中聯辦義工分多個小隊行動

深水埗區是「三無大廈」（沒有業主立案法團、沒有任何居民組織及沒有管理公司）的重災區，今天下午約3時，數十名中聯辦義工乘旅遊巴抵達南昌街休憩處，聯同立法會議員鄭泳舜、梁文廣、陳凱欣及深水埗區議員何坤洲，在簡單的工作介紹後便進行集合和打氣，其後分成多個小隊出發，前往區內多棟大廈派發防疫包。

鄭泳舜表示，是次派發活動至今合計有過千義工一同參與，希望藉機會再次感謝中央、感謝國家的支援；又指派發過程大致暢順，包裝過程比預期中更早完成，惟小插曲是民政署運送物資較慢。鄭又指，有人質疑現時派發中成藥已是「過時」，但他認為始終每日確診人數仍多，市民對物資的需求仍大，希望派物資行動能一直延續。

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陳凱欣：如需全民強檢可參考今次做法

梁文廣則指，抗疫包除了保障健康，更是一份心意和關懷，表示知道義工除了今日到場，過去數天亦有幫忙包裝，每一個抗疫包均猶如「親生仔」。梁指，今日可將這份中央送過來的關懷，送予全港有需要的市民，稱大家團結一致定能戰勝疫情。

陳凱欣表示，是次深水埗能動員過千義工，足以證明地區組織的力量，認為不論包裝和派發防疫包，能在短時間內完成是非常成功；又指將來如需全民強檢都可參考今次做法。