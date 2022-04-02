防疫包｜逾百幢三無大廈「洗樓」派發　街坊嘆防疫開支增數千元

第五波疫情持續，政府向全港市民派發共350萬份「防疫服務包」，希望市民自行進行快速測試，以盡早找出感染新冠患者，讓政府作出分流分層安排。除了公屋和私樓住戶，政府亦派員到「三無大廈」上門派發防疫包。今日（2日）在「三無大廈」重災區深水埗區，有立法會議員聯同數百名義工在逾100棟樓內進行派發工作。



拍門冇人改通知到派發點形式發放

政府早前表示，當局會先到三無大廈及較基層的社區派發抗疫物資包，如負責派發抗疫物資包的義工「摸門釘」，會在住戶門前派發通知字條，讓住戶到18區內的130個發放點、進行簡單登記程序後領取。

每份抗疫物資包內有中成藥、20個快速測試包、20個KN95口罩、由衞生防護中心印製的資訊手冊及心意卡，人數較多的家庭可索取多一個服務包。

深水埗街坊李先生指一家人購買藥物等的防疫開支多了數千元，對基層而言防疫包無疑是及時雨。(呂諾君攝)

街坊：防疫開支大增 基層難負擔

深水埗街坊李先生指，疫情至今未止難免感到擔心；而早前疫情十分嚴峻，一家人購買藥物等的防疫開支多了數千元，在全城搶購、防疫資源緊張時更曾買入98元一盒的快測包，對基層而言實在難以負擔，因此也希望政府持續派發物資。

立法會議員鄭泳舜指，今早派發時有少許混亂，認為政府雖然「遲咗」，但肯派發也是好事。(呂諾君攝)

鄭泳舜：首日派發有少許混亂

立法會議員鄭泳舜指，是次派發工作共有300多個義工參與，目標是到逾100棟樓進行派發。他指，今早派發時有少許混亂，義工早上9時多來到卻「人等貨」，民政署的貨物約3小時後才運到。他又指，「三無大廈」住戶中有部分無人應門，有部分居民亦不知道有派發行動，認為政府雖然「遲咗」，但肯派發也是好事。