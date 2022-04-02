疫情｜調查揭自閉症兒童上網課現情緒問題　74%家長照顧感困難

每年4月2日定為世界關顧自閉日，面對疫情，自閉症兒童的家長在管教上突顯有心冇力。有本地關注組織調查發現，有74%照顧自閉症兒童的家長指在疫情停課期間照顧患有自閉症兒童感到困難，身心壓力指分評分亦偏高，有心理學家指不少家長與子女面對「困獸鬥」困境，自閉症小童較多出現情緒行為問題，令家長壓力爆煲，建議家長先以一個接納孩子的心境去與他們一同面對問題，透過正向管教技巧令子女服從及容易管教。



自閉症兒童家長壓力指數偏高

協康會今年進行一項「疫情居家照顧自閉症兒童狀況調查」，成功訪問200名自閉症兒童的家長，了解她們在疫情下照顧自閉症兒童的壓力、升小準備方面及抗疫支援的需要。

調查發現，若以10分為壓力指數最高的滿分，自閉症兒童的受訪家長平均壓力指數是達7.2分，有74%受訪家長表示在疫情停課期間照顧患有自閉症兒童感到困難，亦有47%受訪家長表示沒有信心能在疫情停課期間在家妥善照顧患有自閉症兒童。最多家長表示遇到的困難主要與兒童進行家居訓練有關，其次是處理兒童情緒行為問題和為兒童製造「放電」機會。

網課令自閉症兒童社交及語言能力大減

現年7歲的自閉症學童康康在主流學校就讀小一，他的語言能力較弱，缺乏話題及詞彙較為貧乏。他平時在校內參與SEN學童支援小組，但因疫情關係改為線上進行，由於有其他學童未能專注及搗蛋，因此影響組員的投入度，亦令康康不喜歡上網課。媽媽Ling較擔心康康的學童進度，尤其去年準備升小一，康康較沉默和被動，令她特別擔心兒子會被其他同學排斥，其後康康參加協康會石門中心的升小裝備班，令他學懂小學的課堂規則，讓他較易適應。

6歲的文諾現時就讀特殊幼兒中心，自3歲便確診患上自閉症，性格固執及語言能力弱，甚少與人互動。自從疫情令實體課減少，文諾的表現令母親Kinki頗為擔心，他有時不願意上網課，並會在家中哭鬧。以前文諾在學校上體課堂時，在其他小朋友帶動下，與人互動動機較好，自疫情改為網上訓練，文諾的社交機會大為減少，加上家中的活動空間有限，以及網絡偶爾不穩定的情況下，連接受網上物理治療訓練課程也有困難。文諾其後以網課形式接受協康會治療師提供針對性的社交訓練，從而提升他的社交動機，現在文諾懂得跟爸媽互動。Kinki 坦言疫情下，家長的照顧壓力很大，她自己都盡量調整對兒子的期望，以免影響親子關係。

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專家：要以接納子女心態一同面對挑戰

協康會教育心理學家何暉靈表示，不少家長面對與子女「困獸鬥」的困境，尤其自閉症小童較多情緒行為問題，令家長壓力爆煲。她建議家長可先以一個接納孩子的心去與他們一同面對行為上的挑戰，盡量維持良好親子關係，讓子女管教變得有效及輕鬆。而兒童的行為問題往往有原因，家長們可先以嘗試了解其動機，再使用正向管教技巧支援小朋友。

何暉靈女士亦提醒家長在管教自閉症子女的同時，亦要注意自己的精神健康及壓力管理。雖然在家中工作及隔離時難有可以靜下來的時間，但她建議在可行的數分鐘或十數秒間，嘗試以簡單的方法讓身體放鬆，例如拉筋、靜觀、或者逐步肌肉放鬆法，也可令壓力在短時間內得以抒緩。

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