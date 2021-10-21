M+博物館｜首批展品曝光　九龍皇帝墨寶打頭陣　聚焦社會文化變遷

久違多時、收藏當代視覺文化展品的M+，將於11月12日(五)正式開幕。西九文化區管理局早前安排傳媒預覽，率先一覽首批面向公眾的館藏，其中位於地下大堂展廳的「香港：此地彼方」，打頭陣展示藝術創作、平面設計、建築及流動影像的多項精選館藏，以個人及集體視角出發，追溯戰後至今大半世紀的社會面貌銳變，以至未來的投射，包括「九龍皇帝」曾灶財墨寶、知名攝影師Michael Wolf鏡頭下的彩虹邨等，匯聚獨有的香港故事；也有諷刺本港住屋困境的《飄流家室》，以毛澤東與英女皇大頭像二創、探討回歸主題的海報，原來視覺文化既是藝術反思，也是生活日常。
M+開幕周將橫跨3個周末，除展覽外，另設多項活動包括對談、導賞、現場表演、工作坊、放映等。博物館開幕首年，持有效身份證明文件的本港居民可免費入場。
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精選展品率先預覽：
踏入M+博物館地下大堂展廳，門內有門，以「九龍皇帝」曾灶財墨寶作點綴的一道木門，帶領觀眾穿越時代脈絡之旅。草庶民間的街頭塗鴉，在大街小巷留痕，燈柱、郵箱處處風光，構成本港獨有的文化符號。隨意土炮的風格，跳脫中國傳統書法典雅，也曾遭人非議，認為難登藝術殿堂，甚至有礙觀瞻。
策展人：曾灶財的作品已經是香港的標誌
「但我哋就唔係咁睇，從視覺文化而言，佢嘅作品已經係一個標誌，入咗流行文化平台。」這道木門由M+早年購藏，M+香港視覺文化策展人彭綺雲介紹道，「我哋(個展覽)想用呢種非傳統開始。」象徵之義不言而喻。旁邊一幀九龍地圖，滿載洋洋揮灑的毛筆大字，彭綺雲指向左方一隅，正是西九文化區所在位置，她微微一笑，「都幾有意義。」
藝術變奏離不開社會變遷，也包含藝術家的體悟。展覽的時間軸由60年代起始，畫壇的「新水墨運動」悄然興起，中西與新舊的碰撞，築起前衛的藝術語言，展覽陳列運動先驅呂壽琨與其門生作品，各自生輝。
藝術創作扣連社會脈絡
六七暴動，本港陷入社會動盪，穩定民心的「香港節」宣傳海報及以「男子漢」為主題的警隊招幕廣告，也可窺探當年境況。不說不知，一系列廣告皆出自「垃圾蟲之父」、時任政府新聞處創作總監許敬雅(Arthur Hacker)手筆，「嗰陣嘅設計行得好前，打破傳統同普羅大眾溝通。」身份認同也與社會脈絡緊密相連，越南難民在港的歲月，也觸發藝術家Tiffany Chung 與當地新生代藝術家創作《漂流者》，活現歷史。
本港步向回歸，展館中兩幀以毛澤東及英女皇大頭照創作的海報系列甚是觸目，屬於著名設計師劉小康作品《應回去，港回歸》和 《終回來，港回歸》，借同音之趣折射心聲；同是設計界大師的陳幼堅，其《為人民服務》海報及為歌手羅大佑設計的《首都》唱片歌詞本，以平面視覺回應時代。
船屋諷刺香港畸形樓價
藝術家的活力層出不窮，也反映社會議題當下，行為藝術家黃國才的《飄流家室》，以自製的袖珍船屋出海，在維港漂浮「居住」，諷刺香港樓價及納米式住屋環境，也呈現港人
游移流離狀態；M+委約作品、張志強的《變形蝸居》，則以1比1展示其真實家居的機動式設計，並由工作人員即場示範「推牆變身」，妙現靈活、突破限制。
德國知名攝影師Michael Wolf的遺作《建築密度#8b》，以鏡頭呈現彩虹邨外牆的幾何稠密布局，策展人刻意將其與官方設計草圖並行而置，以民間視角反思官方房策。
展覽中不可錯過的尚有江記(江康泉)的委約流動影像裝置《海市鏡花》，延續《離騷幻覺》風格的變奏，意圖探討人際之間與城市關係；《前後與左右》則集合本港知名電影，及以香港為背景的外語片包括《攻殼機動隊》、《2046》、《歲月神偷》等剪輯片段，勾勒與探索本港過去、現在與未來的想像。
M+「香港：此地彼方」展覽
日期：2021年11月12日至2022年11月27日
地點：M+ 地下大堂展廳
票價：首年免費 (需持有效身份證明文件)
江