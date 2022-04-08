發展局計劃將軍澳137區建混凝土廠　議員憂引發三大問題促撤回

政府計劃把油塘混凝土廠搬遷至將軍澳第137區。居民憂慮廠房會為區內帶來嚴重污染，群起反對，有團體今日(8日)聯同立法會議員向發展局遞交請願信，促請局方撤回水泥廠計劃。有區議員擔心區內置水泥廠，將引發將軍澳道路嚴重擠塞、海水污染海水化淡廠食水水質，並且無法改善水泥廠屢在油塘違例犯規的問題，要求局方重新審視。



區議員憂將軍澳水泥廠淪為油塘問題翻版

團體「民生圓桌」主席陳繼偉、立法會議員狄志遠、西貢區議員張美雄及區議員張展鵬，今日早上抵達政府總部，拉起標語及橫額，要求發展局局長黃偉綸為將軍澳區內50萬名居民福祉着想，煞停及撤回將軍澳137區興建水泥廠計劃，重新研究其他合適地方作選址。

西貢區議員張美雄表示，西貢區議會去年也曾通過議案反對上述計劃，並促請在遠離民居的地方以岩洞方案建水泥車，減少對人口密集的地區污染及環境的影響。

事實上，接二連三的報導已揭露現時水泥廠在油塘多次違反環保署規例，污煙瘴氣，有關水泥廠承建商更將沙石直接倒進海中，遭環保署多次發出多次告票。將軍澳居民均擔心油塘水泥廠搬至將軍澳，只會將以上污染問題複製到另一個人口更多、50萬人社區的將軍澳，令將軍澳重現油塘污染翻版。

另一方面，現時擬建水泥廠的位置附近正在興建海水化淡廠，倘若水泥廠運作，定必影響附近海水化淡廠抽取的海水水質，恐令香港出現嚴重的食水安全問題。

另外，將軍澳137區已設有建築廢料堆填區和填料庫，每天有數千部泥頭車進出將軍澳隧道、環保大道，對區內造成污染及道路擠塞，倘若水泥廠再設置在將軍澳，定必令現時的環境污染及道路擠塞問題更嚴重。

水泥廠料最快2024年運作

團體「民生圓桌」質疑，發展局及環保署仍容許屢次違規的水泥廠營辦商在將軍澳137區重置廠房，局方聲稱監管營辦商，實際卻放縱其違規，搬遷至137區也只是將油塘的問題日後轉移到將軍澳。團體建議除了水泥廠應該以岩洞方式設廠並搬遷至遠離民居的地方外，也應在修定現時水泥廠的發牌制度，加入條款避免屢次違規的東主或股東以其他公司名義申請牌照，否則問題只會繼續及難以監管。議員其後向發展局代表遞交請願信後離去。

前年6月，發展局研究在將軍澳第137區物色合適用地設置混凝土廠，以取代油塘混凝土廠。局方指出，因混凝土廠在運作上需要在發展區域設立廠房，以支援附近一帶的建造工程，所以選址在第137區的臨海用地，以水路運送製造混凝土的各種材料，以免增加陸路交通壓力，料最快2024年投入運作。

當時有議員質疑混凝土廠營運與137區發展住宅於時間上有矛盾，局長黃偉綸曾解釋由於將軍澳第137區重置的混凝土廠首期的合約將至2029年為止，最快於2030年才有居民入住，料兩者於時間上沒有重疊，而屆時會再覓地方重置。