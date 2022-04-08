五大物管公司容許消費券繳管理費　區議員促港鐵仿效

政府昨日(7日)發放5,000元消費券首日，多間管理公司隨即表明接受WeChat Pay或支付寶香港繳交管理費，有區議員今日向九龍灣港鐵公司總部請願，促請作為全港最中一個管理多商場及屋苑的公司，應容許業主以消費券繳付管理費，港鐵回應若屋苑的業主委員會或業主立案法團希望研究引入其他支付方式繳交管理費，港鐵會與法團討論研究其可行性。



區議員指用消費券繳管理費助紓解經濟壓力

西貢區議員張展鵬今日抵九龍灣港鐵公司總部，他持「要求港鐵屋苑接受消費券交管理費」的請願信，遞交予港鐵代表，他認為多間物管公司已表明容許業戶使用指定支付工具繳付管理費，目前涵蓋多個大型屋苑，港鐵作為全港其中一間規模最大的屋苑及商場管理方，港鐵可參考相關做法，接受港鐵屋苑業主以消費券繳付管理費，緩解業主壓力；另一方面亦可考慮讓業主繳付管理費之餘同時獲贈港鐵旗下購物商場購物積分獎賞兼乘搭港鐵優惠，刺激本地消費，以此紓解市民在疫情下的經濟壓力。

港鐵發言人回應現時由港鐵管理的旗下屋苑，主要接受業主以轉數快、戶口自動轉賬、支票及於銀行以現金方式支付管理費，上述支付方式均不牽涉第三方收取的額外手續費。

發言人稱若港鐵旗下管理屋苑的業主委員會或業主立案法團希望研究引入其他支付方式繳交管理費，港鐵會與有關的業委會或立案法團討論，研究其可行性。

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目前五大物管公司容許以消費券繳管理費

目前消費券支付模式包括八達通、WeChat Pay、支付寶香港及Tap & Go，當中長實（1113）旗下的兩間管理公司港基、高衞接受以「支付寶香港」繳付管理費；新地（0016）旗下的康業、啟勝兩間管理公司與WeChat Pay HK合作，其管理的屋苑或大廈的業主或住戶可以登記使用WeChat Pay HK繳交物業管理費；至於仲量行旗下管理的物業，亦接受透過支付寶香港以消費券方式繳付管理費。

除容許使用消費券繳交管理費外，康業管理公司更推出以電子支付方式繳交管理費的優惠。由即日起至4月30日期間，使用WeChat Pay HK繳交一期物業管理費，即可獲贈12,500 The Point積分，而新用戶輸入優惠碼可獲兩張25元的優惠獎賞，若於指定日子繳交管理費則可參加WeChat Pay大抽獎，贏取最多888元電子現金券回贈。