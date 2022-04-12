公屋單位驚現養貓地獄　全屋大量尿糞12貓疑遭主人棄養

愛牠不是單純養牠。近日香港拯救貓狗協會收到一宗求助，指有12隻養在公屋單位的家貓生活環境衛生欠佳，更屢遭鄰居投訴單位發出強烈異味。義工到場後，發現全屋滿佈大量尿糞，情況嚇人，飼料更和排便物混雜，懷疑無人打理多天，經檢查後貓隻普遍瘦弱及營養不良，由義工救走後安排貓隻由獸醫檢驗，並成功找到足夠的暫托把牠們安置。



近日香港拯救貓狗協會收到一宗求助，指有12隻在公屋的家貓生活環境衛生欠佳，更屢遭鄰居投訴單位發出異味。（香港拯救貓狗協會提供影片截圖）

香港拯救貓狗協會負責人Linda表示，在上周六（9日）收到戶主家人求助指在單位內有多隻貓，而戶主卻消失多時，他們亦未能聯絡到事主。求助者稱與事主並為非同住，單位曾被鄰居曾大字報控訴，亦多次向房署投訴。其後戶主消失多天後，家人雖然有不時前往戶主家中協助餵食貓隻，惟無力照顧12隻貓，故決定向協會求助。

單位驚現遍地尿糞

協會義工在周日（10日）晚上便到達求助單位，發現場衛生情況惡劣，全屋沙發、地上、床上滿佈大量尿糞，飼料更和排便物混雜，沒有潔淨食水或飼料，屋內沒有一寸整潔地面，尤如養貓地獄。當時義工發現逾半貓隻已十分瘦弱，明顯出現貧血和營養不良的情況.，即時救離貓隻並安排暫托協助處置。Linda透露，現時已成功找到其中10隻貓的暫托家庭，其餘2隻因性格較惡將會由貓舍暫作安置，待所有貓隻休養回復健康及性情穩定後，協會便會安排送養。

Linda透露，現時已成功找到其中10隻貓的暫托，而其餘2隻因性格較惡則會由貓舍暫作安置，在所有貓隻休養重獲健康後及情況穩定後，協會便會安排送養。（香港拯救貓狗協會提供圖片）

疫下棄養情況加劇 活生生餓死寵物

Linda亦提到，在疫情下棄養貓狗的個案較以前多，估計和疫情影響飼主的經濟能力有關。「都明白有啲人真係突然無能力再養」。她遇過最差的情況則是有情侶分手後，共同飼養的貓狗變相無人照顧，最後令寵物不幸身亡。「兩邊都話會照顧，之後無人理，就餓死咗」。

Linda希望即使飼主有迫不得已的原因而棄養，在此前應先求助領養寵物的機構或其他能提供協助的組織討論如何善後，而不是把情況拖延到最差才作處理。同時，她亦希望隨著第五波疫情最艱難時刻過去，棄養的情況同樣會到尾聲。