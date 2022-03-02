女副機師棄夢建立領養動物平台　疫下辦首個網上領養日助毛孩尋家

受疫情及移民潮夾擊下，棄養動物的情況更為嚴重，整體棄養數量較前年上升約兩成。惟疫下的實體領養活動減少，網上領養服務平台SUPPAW將聯同動物保護組織毛守救援於下周日（6日）舉辦首個網上動物領養日，協助動物找到可靠的主人及一個溫暖的家。



在網上動物領養日中，SUPPAW將與毛守救援將會和參加者分享於領養或暫托寵物前需要的準備及注意事項。為了支援前線動物保護組織及義工服務，SUPPAW亦將會加設網上籌款攤位，收益扣除成本後將撥捐「毛守救援」，同場毛守救援亦設有義賣活動。

網上領養服務平台SUPPAW將聯同動物保護組織毛守救援於下周日（6日）舉辦首個網上動物領養日。（SUPPAW提供圖片）

SUPPAW創辦人Amy是一名副機師，同時是一位狗主，她觀察到疫情下流浪、棄養動物數目上升，不少動物領養機構每日要處理海量的領養求助個案，因此萌生幫助流浪動物的想法，她更放棄機師夢，全心建立一個領養流浪貓狗平台。

SUPPAW創辦人Amy（右）及思詩希望平台能運用科技加快動物領養程序。（SUPPAW提供圖片）

嘆領養流浪動物過程繁複

Amy認為，現時領養流浪動物的過程非常繁複，例如過往她曾經有意領養多一隻寵物，卻發現領養動物的流程複雜，容易令有心領養人士放棄，「不少有心領養的人士會透過網上搜尋領養動物資訊，然後在流浪貓狗的社交平台專頁聯絡前線拯救流浪動物的義工。然而，當中不少求助個案的資料未及更新，欠缺齊全和透明度。」她亦曾經嘗試聯絡過收留流浪動物的組織，卻發現領養動物需要填寫冗長的領養申請表，令領養人因而卻步，故她希望建立一個讓動物義工、領養人有信心的系統，運用科技加快動物領養程序。

另一位創辦人思詩表示疫情下，她的情緒一度陷入低潮，在尋求治療中察覺到實現人生的使命和意義。思詩過去服務於不同收留流浪動物的組織，發現有心人需要填寫十多份申請表格，並要遞交到不同流浪動物機構，而一般申請過程需時。鑑於不少前線流浪動物義工都很忙，工作負擔大，未能快速處理大量的申請。而以往自己領養的狗隻時，整個過程亦需要歷時半年。思詩希望SUPPAW平台能建立一個連接義工同領養人的橋樑，集合所有有待領養的貓狗求助個案，簡化程序，讓有心領養人只需填寫一份網上表格，他們便會處理領養申請，簡化手續時間及加快領養程序。

思詩希望SUPPAW平台能建立一個連接義工同領養人的橋樑，集合所有有待領養的貓狗求助個案，簡化程序。（SUPPAW提供圖片）

逾百隻貓狗正待領養

SUPPAW的前身為小型義工組織，創辦人希望打造一個有溫度的網上動物領養平台，以科技解決領養程序繁複問題，加快為流浪貓狗覓得新主人，並推廣及教育公眾領養不棄養，以領養代替購買動物。SUPPAW亦為不同的領養慈善機構及團體作為橋樑，提供整合流浪動物最新領養資訊，旨在為流浪或被棄養的動物配對及尋找合適的新主人，亦會跟進領養過程及關懷領養寵物後的狀況，務求領養後新主人和寵物都能順利融洽相處。過去8個月已成功為多達40隻流浪動物尋找到合適的新領養家庭。除網上領養服務外，SUPPAW亦有和本地寵物零售商戶合作，以構建一個結合領養服務、社交網絡及網上購物於一身的一站式平台，並會將淨利潤的10%用來捐助流浪或被遺棄的動物或促進動物領養。現時SUPPAW有過百隻貓狗待領養。

SUPPAW X 毛守救援 網上領養日

日期：2022年3月6日

時間：下午2時正至4時活動

網站：https://suppaw.com/online-adoption-day/

