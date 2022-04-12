疫情｜自動販賣機派急凍餸菜包　料200個基層家庭受惠

疫情持續，基層家庭生活最受影響。香港世界宣明會與兩間伙伴機構合作推出力量加餸計劃，透過自動販賣機形式向基層家庭派發急凍餸菜包，並製作照顧心靈的練習短片供他們觀看，盼為基層家庭加餸外，亦能幫助他們學會如何照顧精神健康。



力量加餸計劃是由香港世界宣明會、新生精神康復會及加減乘除基金聯合推行，並由新生精神康復會安泰軒（油尖旺）及深水埗浸信會提供場地設置自動販賣機。（香港世界宣明會提供圖片）

連續8個星期以自助形式派發餸菜包、湯包

力量加餸計劃是由香港世界宣明會、新生精神康復會及加減乘除基金聯合推行，並由新生精神康復會安泰軒（油尖旺）及深水埗浸信會提供場地設置自動販賣機。有需要的基層兒童及家庭在登記後，憑二維碼前往指定販賣機，即可持續8個星期以自助形式領取已煮熟餸菜包、湯包及乾糧等食物，現已有200個基層家庭受惠。

食物標籤上附有二維碼，掃瞄後可瀏覽及觀看由新生精神康復會臨床心理學家作聲音導航的抗疫時不忘照顧心靈系列短片，一同進行照顧心靈的小練習。（香港世界宣明會提供圖片）

餸菜包附短片二維碼 教授如何照顧心靈健康

宣明會指，所有餸菜包由新生精神康復會的delight kitchen製作。delight kitchen為精神病康復者提供就業和訓練機會的社企，既幫助精神病康復者有一個工作的同時，亦能幫助有需要的基層家庭。每個餸菜包的標籤除了印有食用限期，也注入心靈關懷元素。食物標籤上附有二維碼，掃瞄後可瀏覽及觀看由新生精神康復會臨床心理學家制作的短片，以聲音導航方式提示如何照顧心靈，並進行適當練習，以提升個人抗疫能力。