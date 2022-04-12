疫情｜自動販賣機派急凍餸菜包 料200個基層家庭受惠
撰文：區禮城
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疫情持續，基層家庭生活最受影響。香港世界宣明會與兩間伙伴機構合作推出力量加餸計劃，透過自動販賣機形式向基層家庭派發急凍餸菜包，並製作照顧心靈的練習短片供他們觀看，盼為基層家庭加餸外，亦能幫助他們學會如何照顧精神健康。
連續8個星期以自助形式派發餸菜包、湯包
力量加餸計劃是由香港世界宣明會、新生精神康復會及加減乘除基金聯合推行，並由新生精神康復會安泰軒（油尖旺）及深水埗浸信會提供場地設置自動販賣機。有需要的基層兒童及家庭在登記後，憑二維碼前往指定販賣機，即可持續8個星期以自助形式領取已煮熟餸菜包、湯包及乾糧等食物，現已有200個基層家庭受惠。
餸菜包附短片二維碼 教授如何照顧心靈健康
宣明會指，所有餸菜包由新生精神康復會的delight kitchen製作。delight kitchen為精神病康復者提供就業和訓練機會的社企，既幫助精神病康復者有一個工作的同時，亦能幫助有需要的基層家庭。每個餸菜包的標籤除了印有食用限期，也注入心靈關懷元素。食物標籤上附有二維碼，掃瞄後可瀏覽及觀看由新生精神康復會臨床心理學家制作的短片，以聲音導航方式提示如何照顧心靈，並進行適當練習，以提升個人抗疫能力。