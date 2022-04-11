復課｜學生期待回校再見同學　校長促向基層學生派快測包

政府今早（11日）公布復學安排，全港小學最早可於4月19日起分階段恢復半天面授課堂，中學則需在DSE中學文憑試主科應考之後、即最早5月3日才分階段復課，學生及教職員每日返學前需做快速自願抗原測試。



有小學生稱已許久無返學校，指網課沉悶，想盡早回校見同學。有中學校長則認為每日快測的要求適當，惟擔心有基層學生經濟困難未必滿足每日快測要求，冀教育局盡快公布派快測包排。



▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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小五學生：返學可以見到朋友 上網課眼好攰

《香港01》記者在黃昏時間到添馬公園一帶視察，有不少家長帶同子女野餐嬉戲。其中一對就讀小學五年級的吳姓姊妹說：「已經唔記得幾耐無返學，好似1月就停咗。」她們十分想念回校的日子，只因「返學可以見到我嘅朋友」。

她們又認為上網課非常沉悶，又「上到隻眼好攰」。兩姊妹二人現已接種第一針，預計可能會打第二針。問及學校會將打針與無打針的學童分開，吳妹妹說：「唔驚同朋友分開，因為朋友多數都打晒針！」

就讀小學三年級的陳小朋友（右）和鄭小朋友（左）認為，上實體課較網課理想。（黃煦緻攝）

小學生指網課網絡易有問題 實體課較理想

同樣就讀小學三年級的陳小朋友和鄭小朋友表示，疫情令他們長期「同唔到朋友及老師見面」，「上網課的網絡成日唔好，好多時都好kick，就會跳過咗好多老師講嘅嘢」。他們指就算老師會問同學有什麼不明白的地方，亦最多問三四次，錯過了就不能再問，因此還是覺得上實體課較理想。

就讀中三的劉先生表示，學校取消實體課後，便較少與朋友見面，又「無乜點約出嚟」，因此復課後最想與朋友在校內打藍球。

▼4月10日 深水埗快速抗原測試售價創新低▼



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政府要求師生每日返學前做快測，會免費為有需要的學生提供1,000萬套快測包，料可足夠各間學校在未來一個月使用，估計有30多萬有領取津貼的學生有需要領取。

中學校長冀教育局盡快公布派包詳情

仁濟醫院林百欣中學校長、精神健康諮詢委員會委員曹達明認為，疫情下復課，教育局要求學生每日做快檢的要求合適，但現時暫未知當局會如何向學生派發快測，又指自己今早已聯絡快測供商，最便宜大概7元一盒，擔心有基層學生可能因經濟困難而未能滿足每日快測的要求。他稱以往學校亦會準備一定口罩，並個別發信予全資、資及綜緩家庭學生，讓他們有需要時可領取。

▼2021.9.27可藝中學成首間恢復全日面授中學▼

