疫下經濟下行 鄰舍輔導會推地區現金券 支援大埔基層及小商戶
第五波疫情之下，基層家庭因失業或開工不足，家庭經濟狀況嚴重受影響，而不少商戶亦因經濟不境面對結業危機。有見及此，鄰舍輔導會與國際扶輪3450地區繼早前在屯門及西環推出「糧朋好友計劃」後，近日亦將受惠地區進一步伸延至大埔區。區內合資格的居民經社工評估後，每人可獲20元現金劵10張，並可憑現金券光顧區內20間合作商戶。計劃希望能解基層的燃眉之急，同時亦帶動小店的收入，推動社區關懷以達至三贏局面。
丈夫停工女兒患過度活躍 劏房戶疫下背沉重經濟負擔
基層市民在疫情下面對沉重的經濟壓力。一家四口居於大埔區的賴女士，丈夫從事地盤工作，早前因地盤工友相繼確診，丈夫一度需要停工，令家庭經濟嚴重受影響。賴女士女兒患有過度活躍症，需定期覆診及服用藥物，惟疫情下覆診期變得不穩定，加上停學多時，一家猶如「困獸鬥」，容易發生磨擦。面對多重壓力，賴女士希望獲得現金券經濟援助，以幫補一家購買糧食及日用品的開支，稍稍紓緩家庭的經濟負擔。
小商戶亦首當其衝受到很大衝擊。在大埔大元邨經營辦館40年的店主楊先生形容，在目前的舖位經營4年間，與街坊建立了良好互信關係。然而，疫情期間，學生停學令店舖的生意額下跌一成，而他參與今次計劃，認為不但可以幫助有需要家庭，亦希望藉此認識新的屋邨居民，擴闊他的客源從而增加收入。
機構冀計劃帶動社區小商戶經濟
國際扶輪3450地區及國際扶輪3450地區扶輪基金延續愛心，推動國際扶輪3450地區第一地域共八間扶輪社積極響應，向鄰舍輔導會捐出港幣13萬港元，於4月期間在大埔區推行「友商有糧計劃」，為區內650位基層居民及長者派發社區小店現金券，紓緩他們的生活壓力，並希望帶動區內消費幫補區內小商戶的收入。
「友商有糧計劃」由國際扶輪3450地區及國際扶輪3450地區扶輪基金全力支持，並獲來自澳門第一地域各扶輪社，包括澳門扶輪社、濠江扶輪社、澳門中區扶輪社、松山扶輪社、澳門海島扶輪社、澳門友誼扶輪社、澳門西望洋扶輪社及澳門東方明珠扶輪社，捐助合共13萬港元。
國際扶輪3450地區總監周基業先生表示：「『友商有糧計劃』能承接『糧朋好友計劃』，延伸至其他社區。同時，非常高興見到香港地區扶輪社的愛心能夠感染澳門各扶輪社，並得到迅速的回應,在疫情期間展現四海一家、守望相助的精神。」
同時推行長者送食物包上門服務
國際扶輪3450地區助理總監陳富德先生表示：「雖然澳門的疫情相對穩定，但港澳兩地情同手足。澳門各扶輪社希望透過參與是次有意義的計劃，向香港的朋友送上關懷及祝福。我們期待在疫情後能親身在香港或澳門與大家見面。」
鄰舍輔導會副主席暨籌款委員會主席王英明先生表示：「今次的「友商有糧計劃」都得到扶輪社的鼎力相助，延續「糧朋好友計劃」的宗旨，及時回應服務使用者的需求，亦希望可以幫助大埔區的一眾小商戶渡過困境。」除派發現金券外，計劃亦針對長者家庭推行「食物包‧餸上門」服務，代購乾糧、蔬菜及新鮮食品，再安排將包裝好的食物包直接送到有需要的長者家中，讓他們可以在家中煮食，減少他們出外的感染風險，同時支援有經濟困難的家庭。
鄰舍輔導會總幹事馮綉文女士感謝各扶輪社的無私捐贈，表示：「縱使澳門與香港一海相隔，但幸得大家急鄰舍所急，在不足一個月內已籌得善款13萬港元，可以迅速推展計劃，讓我們一班弱勢社群深切感受到人間的溫暖。」