疫下經濟下行　鄰舍輔導會推地區現金券　支援大埔基層及小商戶

第五波疫情之下，基層家庭因失業或開工不足，家庭經濟狀況嚴重受影響，而不少商戶亦因經濟不境面對結業危機。有見及此，鄰舍輔導會與國際扶輪3450地區繼早前在屯門及西環推出「糧朋好友計劃」後，近日亦將受惠地區進一步伸延至大埔區。區內合資格的居民經社工評估後，每人可獲20元現金劵10張，並可憑現金券光顧區內20間合作商戶。計劃希望能解基層的燃眉之急，同時亦帶動小店的收入，推動社區關懷以達至三贏局面。



基層市民在疫情下面對沉重的經濟壓力。（資料圖片）

丈夫停工女兒患過度活躍 劏房戶疫下背沉重經濟負擔

基層市民在疫情下面對沉重的經濟壓力。一家四口居於大埔區的賴女士，丈夫從事地盤工作，早前因地盤工友相繼確診，丈夫一度需要停工，令家庭經濟嚴重受影響。賴女士女兒患有過度活躍症，需定期覆診及服用藥物，惟疫情下覆診期變得不穩定，加上停學多時，一家猶如「困獸鬥」，容易發生磨擦。面對多重壓力，賴女士希望獲得現金券經濟援助，以幫補一家購買糧食及日用品的開支，稍稍紓緩家庭的經濟負擔。

小商戶亦首當其衝受到很大衝擊。在大埔大元邨經營辦館40年的店主楊先生形容，在目前的舖位經營4年間，與街坊建立了良好互信關係。然而，疫情期間，學生停學令店舖的生意額下跌一成，而他參與今次計劃，認為不但可以幫助有需要家庭，亦希望藉此認識新的屋邨居民，擴闊他的客源從而增加收入。

機構冀計劃帶動社區小商戶經濟

國際扶輪3450地區及國際扶輪3450地區扶輪基金延續愛心，推動國際扶輪3450地區第一地域共八間扶輪社積極響應，向鄰舍輔導會捐出港幣13萬港元，於4月期間在大埔區推行「友商有糧計劃」，為區內650位基層居民及長者派發社區小店現金券，紓緩他們的生活壓力，並希望帶動區內消費幫補區內小商戶的收入。

「友商有糧計劃」由國際扶輪3450地區及國際扶輪3450地區扶輪基金全力支持，並獲來自澳門第一地域各扶輪社，包括澳門扶輪社、濠江扶輪社、澳門中區扶輪社、松山扶輪社、澳門海島扶輪社、澳門友誼扶輪社、澳門西望洋扶輪社及澳門東方明珠扶輪社，捐助合共13萬港元。

國際扶輪3450地區總監周基業先生表示：「『友商有糧計劃』能承接『糧朋好友計劃』，延伸至其他社區。同時，非常高興見到香港地區扶輪社的愛心能夠感染澳門各扶輪社，並得到迅速的回應,在疫情期間展現四海一家、守望相助的精神。」

國際扶輪3450地區第一地域八間扶輪社共捐贈13萬港元善款予鄰舍輔導會，由並國際扶輪3450地區總監周基業（右起）及國際扶輪3450地區秘書馮青薇，將支票送交予鄰舍輔導會副主席暨籌款委員會主席王英明及總幹事馮綉文。（鄰舍輔導會提供圖片）

同時推行長者送食物包上門服務

國際扶輪3450地區助理總監陳富德先生表示：「雖然澳門的疫情相對穩定，但港澳兩地情同手足。澳門各扶輪社希望透過參與是次有意義的計劃，向香港的朋友送上關懷及祝福。我們期待在疫情後能親身在香港或澳門與大家見面。」

鄰舍輔導會副主席暨籌款委員會主席王英明先生表示：「今次的「友商有糧計劃」都得到扶輪社的鼎力相助，延續「糧朋好友計劃」的宗旨，及時回應服務使用者的需求，亦希望可以幫助大埔區的一眾小商戶渡過困境。」除派發現金券外，計劃亦針對長者家庭推行「食物包‧餸上門」服務，代購乾糧、蔬菜及新鮮食品，再安排將包裝好的食物包直接送到有需要的長者家中，讓他們可以在家中煮食，減少他們出外的感染風險，同時支援有經濟困難的家庭。

鄰舍輔導會總幹事馮綉文女士感謝各扶輪社的無私捐贈，表示：「縱使澳門與香港一海相隔，但幸得大家急鄰舍所急，在不足一個月內已籌得善款13萬港元，可以迅速推展計劃，讓我們一班弱勢社群深切感受到人間的溫暖。」