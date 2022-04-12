機構推「同心抗疫NFT」　顛覆傳統捐款模式　購物資予長者及基層

第五波新冠肺炎疫情持續，本地基層家庭及老人院對防疫物資需求增加，隨着日常用品價格受疫情及供應問題不斷上升，令本來經濟緊拙的基層家庭生活雪上加霜。近期NFT大熱，北區青年商會及香港青年協會賽馬會祥華青年空間推出《伴您同行-同心抗疫援社會》計劃，並聯合亞洲領先NFT平台Popsible推出伴您同行《同心抗疫援社會》NFT，善款將用於購買防疫物資予老人院及基層家庭，實現虛擬、現實相互結合。



北區青年商會及香港青年協會賽馬會祥華青年空間推出《伴您同行-同心抗疫援社會》計劃，並聯合亞洲領先NFT平台Popsible推出50隻伴您同行《同心抗疫援社會》NFT。（北區青年商會提供圖片）

捐款用NFT上架後一星期內售罄

伴您同行《同心抗疫援社會》計劃中，北區青年商會與Popsible鑄造了50隻NFT（即非同質化代幣，為獨一無二的數字資產，不論是畫作、聲音、影片及其他作品也可製作成NFT。）在平台上出售，善款將全數用作購買防疫物資贈送急需的基層和老人院，而NFT於3月底上架後一星期內已火速售罄，顛覆傳統的捐款模式。

據了解，善款購買的物資包括300件保護衣、300個快測檢檢測劑、200個防飛沬面罩、576包喉糖、2萬片消毒酒精棉、1400個成人及中童口罩等等。

NFT 是的嶄新嘗試，北區青年商會會長陳春先生表示：「我們很高興通過 NFT 去進行籌款，希望藉此機會接觸更多人，讓更多有需要的人受惠。」

Popsible首席執行官顏昭輝先生則表示：「Popsible致力通過科技改善生活，與北區青年商會的理念不謀而合，『伴您同行《同心抗疫援社會》』NFT 火速售罄，證明市場接受 NFT 捐款的嶄新模式，我們期待與更多社福團體合作，呈現及融合 NFT 的種種可能性。」