疫情｜團體批臨時失業資助申請門檻高　促放寬每月收入上限

疫情下，不少市民被迫放無薪假或失去工作，影響收入。政府在第六輪防疫抗疫基金下推出臨時失業支援計劃，合資格人士能獲發一筆過一萬元作應急之用，相關計劃的申請期將於明日（12日）屆滿。香港文職及專業人員總會聯同立法會議員今日（11日）召開記者會，指相關計劃限制申請人過往月入低於3萬元屬不合理水平，而部分自僱人士亦難以提供相關的證明文件，變相無法申請資助，促請當局放寬收入上限及延長計劃申請期，讓更多有需要的市民受惠。



計劃每月收入上限為3萬元

臨時失業支援計劃申請者須是香港居民，並曾於去年10月1日至12月31日期，至少一個月在香港工作，其工作月入要介乎在2,700至3萬元。申請者需要失業至少連續30天或受僱於下列受第599F章所限的處所，並被僱主要求短暫停工達30天或以上，方可申請，符合全部資格及提供相關證明文件後，便能獲得一筆過1萬元的資助，計劃共涉款30億元。

計劃在首日開始接受申請已有6萬多人申請，截至本月6日，當局已收到共36萬宗申請。香港文職及專業人員總會副會長兼權益及社會事務委員會主任陳勇華指，這筆援助金對於受疫情影響的從業員如救命錢，短時間內有多人申請亦能反映現時勞動市場處於嚴峻狀態。陳勇華表示，不少會員反映指受第五波疫情影響而失去工作，更嚴重影響家庭收入，但由於以往收入高於計劃規定的上限3萬元，因此不符合計劃申請資格，未能獲得援助。

據香港保險業總工會理事長鄭文標所知，現時沒有保險從業員成功申請到相關資助。（直播截圖）

香港保險業總工會理事長鄭文標表示，保險從業員需要親身見客，疫情下已令他們難以推銷產品，加上他們是自僱人士，並非合約僱員，主要以佣金作為主要收入，惟日常在工作上的經營成本需要自行承擔，即是他們實際所賺取的淨收入比佣金收入為少，但現時申請計劃卻沒有把這些經營成本扣除在外，變相他們大多因高於收入上限，無法受惠計劃。據鄭文標所知，現時沒有保險從業員成功申請到相關資助。

康樂體育代表：從業員多勞多得 申請收入上限不合理

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，在疫情及停業的影響下，現時已有一半的大型連鎖健身中心及三分之一的中小型健身中心結業，大大影響業界從業員，惟當中有一半的從業員過去都未有獲得當局的援助。李粵閩認為計劃限制申請人在過去收入上限須低於3萬並不合理。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩認為計劃限制申請人在過去收入上限須低於3萬並不合理。（直播截圖）

李粵閩解釋，業界為多勞多得的行業，在疫情期間曾被停業400多天，大多從業員隨即變零收入，「唔係唔想做，係政府唔畀做」。他形容從業員的收入全靠自身努力所換取，在開業時更經常朝七晚十二，「佢哋工時長，收入係成正比，好難唔過3萬」，故認為他們是被剝削的一群。李粵閩亦直指計劃的相關安排十分無理，如同特意設下關卡，令人難以申請，「要幫就幫到底，唔好左篩右篩！」他促請政府應審視現時情況，盡快放寬申請每月收入上限及延長申請期。

立法會議員郭偉強表示，計劃推出前已曾向當局反映每月收入上限不要封頂3萬，惟最終未有獲得回應。（直播截圖）

立法會議員：臨時失業支援計劃應與保就業看齊

立法會議員郭偉強表示，計劃推出前已曾向當局反映每月收入上限不要封頂3萬，惟最終未有獲得回應。他提到，保就業申請計劃近日再一步放寬，不再設有月薪上限，認為臨時失業支援計劃亦應採用相同做法，不應有所限制，造成「已失業嘅冇得拎，有工開嘅反而有得拎」的情況出現。郭偉強認為現時被迫放取無薪假的情況已擴大至各個行業，不局限於封閉處所涵蓋行業。

郭偉強認為現時被迫放取無薪假的情況已擴大至各個行業，不局限於封閉處所涵蓋行業。（資料圖片）

此外，如失業或被停工的從業員屬家中經濟支柱，每月3萬的收入水平亦非屬於中高收入水平，「四人家庭3萬月入都可以輪公屋，其實佢哋同基層無乜分別，甚至差過基層」，故希望當局應需幫盡幫，協助各階層的從業員度過難關。香港文職及專業人員總會建議政府取消臨時失業支援計劃下的工作收入上限，並在社交距離措施放寬後延長相關申請期及增加撥款，讓更多有需要的失業人士得以申請。