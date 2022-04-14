M+博物館21日重開　北天台花園設遊戲地景　期間限定懷舊士多進駐

第五波疫情稍見緩和，政府宣佈4月21日起可分階段放寬社交距離措施。位於西九文化區、以亞洲首間當代視覺文化博物館定位的M+博物館亦宣布，將於21日重新開館。館內除了有「視界流動」展覽開放予公眾參觀，同時推出了多項全新的觀賞遊樂設施，包括可讓小朋友爬高爬低的雕塑「遊玩金字塔」。此外，主打舊式零食及玩具的美樂士多亦以期間限定店的形式進駐M+，其布置巧妙地融入老香港的設計元素，讓遊人恍如置身80年代。



M+副總監及總策展人鄭道鍊介紹新的觀賞遊樂設施。（李澤彤攝）

M+博物館持續關閉多時，今日（14日）宣布，除了自去年11月向公眾開放的南天台花園，館內的北天台花園亦將於本月21日起對外開放，並設置了與紐約野口勇博物館合作的M+遊戲地景。這些半永久裝置作品中包括了多張長椅及三件遊玩雕塑，分別是有不同構形的《Ocetra》、美國藝術家野口勇為日本橫濱遊樂公園製作的「遊玩金字塔」，以及一座「遊玩小丘」，而M+遊戲地景是自2005年日本札幌莫埃來沼公園開放以來，世上首個以野口勇作品為依據而完整實現的遊戲地景。

M+「視界流動」展覽及新增的觀賞遊樂設施：



+ 1

此外，位於地庫二層展演空間的「納里尼 · 馬拉尼：視界流動」亦開放予公眾參觀。出生於英屬印度（現巴基斯坦）卡拉奇、現居於孟買的納里尼 · 馬拉尼，是影像藝術和實驗電影的先驅，亦是今時今日其中一位最享負盛名的跨界別藝術家。她的作品如夢如幻、層次豐富，鋪陳取材自印巴分治後、她一度淪為難民的個人早期經歷，致力探討戰爭和暴力的影響，以及女性面對的壓迫，其動畫、裝置藝術、繪畫和行為藝術，均呈現出個人色彩及普世價值。

「視界流動」三件主要作品《烏托邦》（1969—1976）、《回憶瘋狂的梅格》（2007—2019）及《你能聽見我嗎？》（2018—2020），展現她在過去50年採用新科技、不斷推陳出新的創作方式。是次展覽聚焦藝術家獨特的敍事方法──其療癒國家分裂帶來的創傷，並揭示種種不公義的社會問題。

M+博物館由4月21日至7月31日，將開設美樂士多及Thames & Hudson兩間期間限定店。（李澤彤攝）

西瓜波、懷舊磅重機、豬仔錢罌……M+博物館由4月21日至7月31日，將開設美樂士多及Thames & Hudson兩間期間限定店。其中美樂士多受舊香港的氣氛啟發，出售懷舊零食和玩具之餘，店內布置和飾品擺設均令人愛不釋手，參觀者走入其中，不論任何年齡都能喚起快樂的童年回憶。

位於M+大樓地庫一層的新餐廳ADD+將提供全日餐飲，訪客可享用從香港經典美食到全球料理的營養早餐、商務午餐、悠閒下午茶、美酒小吃及豐盛晚餐。餐廳又設有Grab&Go外賣區，適合不同的觀眾和客人，負責人更透露，屆時將有港人至愛的盅頭飯售賣。