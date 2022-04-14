隔離用途公屋單位料月內歸還　團體促公開使用率承諾不再突然徵用

因應第五波疫情，政府今年2月徵用三座新建公屋改裝作社區隔離設施，涉共約5,000個公屋單位及過渡性房屋。昨日（14日）特首林鄭月娥在例行記者會中提到這些單位將全部交還給居民。運輸及房屋局局長陳帆則透露待本港確診數字持續下降及考慮到基層市民的住屋需要後，將會在4月下旬把單位交予房屋署，料準租戶能於下月陸續入伙。

有團體擔心交還期因應疫情的變化，或有機會再延遲，令準租戶再次大失預算。而部分受影響人士仍居於劏房，但因已有新居未有和業主續約，令他們擔心業主隨時要他們搬走，壓力倍增。立法會議員劉國勳則促請政府加快向受影響的過渡性房屋準租戶發放津貼，並於日後有需要時，可利用不同土地短時間內興建隔離設施，而非徵用已落成的公屋，以減低對準租戶和附近居民造成影響。



運輸及房屋局局長陳帆則透露待本港確診數字持續下降及考慮到基層市民的住屋需要後，將會在4月下旬把單位交予房屋署，料準租戶能於下月陸續入伙。（資料圖片）

政府一度徵用三座的新建公屋分為皇后山邨第1座皇溢樓、第7座皇澄樓及荔景邨恒景樓作社區隔離設施，共涉約3,000個單位。運輸及房屋局局長陳帆日前指，4月下旬會把相關單位交回房屋署，此前署方會移走公屋單位內的傢俬和設備及進行徹底消毒，亦會安排檢視樓宇情況，進行修葺工作以還原至原本用途，過渡性房屋中適合的傢俬會轉交相關營運機構，有關機構亦會檢視單位情況，預計居民可於5月起入伙。

葵涌劏房居民大聯盟成員潘詠珊表示，日前不少專家均透露在復活節假期後，疫情或會再創高峰，故認為公屋再被徵用作隔離設施的機會較大，意味正式入伙日期有機會再度延期。潘詠珊指，政府徵用公屋的決定，本已打亂準租戶的計劃，例如要轉到附近工作，現居住所及傢俬的安排等。

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公屋準租戶憂隨時被業主要求搬離

潘詠珊續指，在接觸到的個案中，有準租戶本預料在3月入伙，已沒有與租房業主續約，亦未有再將家居寬頻續期。入伙期被延遲後，雖然獲得業主諒解，讓他們繼續暫住，但他們擔心沒有合約保障下，會隨時被要求搬離，失去住處，壓力倍增。

對於政府早前派發一筆過8,000元的賠償，潘詠珊表示，準租戶反映該賠償只是剛好繳交一個月的租金及水電費，如果交還日期再作延誤，長遠亦不足以支撐。目前準租戶最大心願是能夠如期於5月入伙。潘詠珊提到，政府現時尚未有透露徵用公屋做隔離設施的使用率，認為如實際使用率相對低，當局便應承諾不會再突然徵用公屋，以避免打亂準租戶的計劃及付出額外的支出。

立法會議員劉國勳表示，對政府公佈交還時間表表示歡迎，惟希望政府日後能汲取教訓以組裝合成社區隔離設施以取代徵用已落成的公屋，以減低對準租戶和附近居民的影響。（資料圖片）

立法會議員劉國勳表示，對政府公佈交還時間表表示歡迎，惟希望政府日後能汲取教訓以組裝合成社區隔離設施以取代徵用已落成的公屋，以減低對準租戶和附近居民的影響，同時亦應盡快向600個受影響的過渡性房屋準租戶發放津貼。

▼2月15日 政府公布粉嶺皇后山邨皇溢樓及皇澄樓列作隔離設施▼

