藝術女生走入理髮店「打雜」　改變工作生涯規劃：希望多啲接觸人

到大型商業機1構當實習生是不少人的夢想，一名藝術女生Victo，卻選擇走入深水埗的理髮店，跟着有19年剪髮經驗的Stanley做實習。一如髮型屋的「學師仔」，實習生也是由低做起，Victo每天需應付掃地、接電話、替客人掛衣服等看似是「打雜」工作，Victo卻從髮型師身上學到如何與客人交流，亦影響了她對未來工作生涯的想像。雖然實習時間不長，但這段經歷能讓Victo在大南街的文青小店以外，真正發掘到深水埗在地、街坊的另一面。



修讀創意藝術的Victo，早前選擇了走入深水埗的理髮店當實習生，從掃地、收銀、摺衣服做起。（「心浪潮@深水埗」提供圖片）

修讀創意藝術的Victo，對髮型師手藝的興趣源於一次展覽。Victo表示，當時的展覽需用碎紙做成小狗模樣，發現剪紙時要營造層次感並不容易，於是開始觀察不同髮型師的手法。其後她留意到「心浪潮@深水埗」計劃中，有選項是到理髮店Neighbor Barbershop進行「師徒制」工作實習，於是便開始參加。

Victo指，自己從小到大都由父母操刀剪髮，只在約7歲時到過一次理髮店，因此對內部的環境和工作都不太熟悉，起初也有「怯場 」。「最深刻係Stanley同我講：你要觀察其他barbers（理髮師）點樣服務客人。」從未想過成為理髮師的她，從掃地、收銀、摺衣服做起，觀察客人的類型，觀察該區的Barber文化，在去年12月至本年1月的實習期間，Victo經歷過農曆新年前髮型屋最忙的時間，「10小時內不斷有客人嚟，我哋要認住邊個客人着邊件衫，掛起之後走嗰時好有禮貌咁畀返佢哋......做呢啲已經覺得好忙，可想而知要落手剪頭髮嘅人係要幾咁集中。」

實習期間，Victo（後排右）從髮型師身上學到如何與客人交流，亦影響了她對未來工作生涯的想像。（「心浪潮@深水埗」提供圖片）

盼從事社區藝術：比較親切同貼地

Victo參加「心浪潮@深水埗」的目的明確，希望能更在地認識這個社區，她從理髮師身上學到如何與客人如朋友般聊天、互動，每次午飯時跟着同事去「街坊食店」用膳，「過往都係去大南街cafe、睇下藝術品就走，𠵱家知道平時深水埗區做嘢嘅人會去邊度食飯、生態係點樣嘅，亦都學到點樣同人有關聯感同親切感。」這次實習經歷也影響了她對未來的規劃，由過往希望在博物館做藝術行政工作，現時希望做多些社區藝術，「希望多啲接觸人，會比較親切同貼地。」

Neighbor Barbershop店長Stanley擁有19年的剪髮經驗，他致力於保留香港傳統理髮店的服務及情懷，平日也有跟一些「上海舖」（上海理髮廳）的老師傅聯絡，開店時亦選址在新舊交替的民生區域，除了觀塘，深水埗也是其中一個選擇。他表示，Victo在實習初期較為文靜，但工作有條理，也會主動要求學新事物。對於「學師」如何將理髮師精神傳承，Stanley直指，不論是實習生還是學徒都要「由低做起」，「冇理由一個髮型師只識剪頭髮，唔識同人溝通、倒垃圾，咁我不如整個機械人出嚟？」

Neighbor Barbershop店長Stanley擁有19年的剪髮經驗。（「心浪潮@深水埗」提供圖片）

『心浪潮 @ 深水埗』是一個結合文創及社會創新的青年項目，由香港社會創投基金（SVhk）主辦和香港公益金（The Community Chest of Hong Kong）支持，以為期五個月的工作實習x社區生活體驗，栽培新一 代的創變者。計劃邀請24位年青人，一同走進深水埗區小店及文創單位，進行『師徒制』工作實習，探索自身潛能及 未來就業模式、實踐社區創新計劃，動員青年及跨界合作，建立一個他們想像中的「深水埗」。

24位18至25歲的年青人來自不同背景，有人仍然忙於讀書爬格子；有人決定裸辭尋找理想；有人對前路感到迷茫。 他們熱愛文創，但並非為著那幅「文青旗幟」而來，相反，他們抱著開放求學的心態，與社區不同持份者交流，渴望展 開一趟旅程，探索自己與這座城市的關係。