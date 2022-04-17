三名少女加入殯儀業當實習生反思生死 難忘從業員提醒骨灰有重量
每天都有人因不同原因離世，但討論生死至今仍像是個禁忌，令部分人在親友離去後，為他們辦葬禮卻毫無頭緒，不清楚先人最想要的是什麼。多年來，一切從簡殯儀社企致力推動生死教育，創辦人認為生死是人生必經階段，毋須過於忌諱，反而應「從死看生，活好當下」。機緣巧合下，三名不同背景的少女來到一切從簡當實習生，透過學習不同的工作，深化她們對生死的體會，亦意識到以往港人鮮有關注失胎媽媽所面對的傷痛。
撮合三名少女和一切從簡殯儀社企的是由香港社會創投基金主辦、香港公益金支持的心浪潮@深水埗，計劃旨在栽培新一代，讓他們從為期五個月的計劃體會不同行業，從中發掘年輕人發展的可能性。三名到一切從簡實習的少女均來自不同的背景，她們分別是護理學的June、文學碩士生Aris及社工學生Sara。她們的唯一共通點，是在學科上或日後的工作中，都有機會接觸到與生死相關的議題。
三名少女來到一切從簡的原因各有不同。June坦言對生死教育感興趣，更立志希望日後為有需要的人提供紓緩治療服務；Sara則因近兩年有長輩及朋友離去，亦觀察到社工業界開始討論有關生死的話題，希望透過實習，不再限於課堂地對生死有更深入了解；Aris因自己的身體問題經常住院，熱愛文學的她卻未能透過書籍找到有關生死議題的解答，期望能在實習中找到答案。
失胎媽媽情緒支援不足
她們在一切從簡的工作除了協助製作有關生死議題的繪本、協助安葬24周身亡的胎兒及舉辦書寫家書等工作內容外，亦有協助維持社企日常營運。Aris尤其對安葬24周身亡胎兒的工作感受深刻，「因為直接參與，可以第一身了解，失胎媽媽面對緊咩傷痛，我哋又可以點樣處理」。她提到，現時本港對失胎媽媽的情緒支援欠奉，「其實佢哋可能需要做一啲小儀式，需要一份心意同安慰」，但這些話題在社會上一直較少被提到。
「親人過身時，陪伴是最好的處理方法」
Aris提到這次實習經驗令她大開眼界，一般人面對喪親者，往往會安慰他們「不要傷心」，但其實傷心的情緒是無可避免的，「因為佢哋（死者與家屬）之間有段關係，殯儀業界人士會提醒家屬，現在有人同佢哋同行」。在一切從簡實習，亦令Aris重新反思對待生死的態度，以不同角度看待生死，她明白到陪伴令個體生命變得強大，亦能幫助人漸漸淡去傷痛。
Sara在實習結束後亦有所感悟，她最有印象的是殯儀從業員曾提醒她骨灰有重量，而且不如人們想像中輕，「佢同我講因為骨灰承載着人生前的故事」。這句話令Sara意識到雖然人不能夠避免死亡，但要趁着有生命時做一些有意義的事，「要下定決心放膽去試，因為未必會有下次機會」。對生死教育感興趣的June則認為，導師讓她在計劃工作時思考得更長遠及完善，令她重新反思日後要以什麼態度應對未來的工作。
一切從簡殯儀社企創辦人Pasu表示，願意參加心浪潮計劃的年輕人，是希望能從實習中尋找突破。有多年教學經驗的他坦言，本港教育課程即使接觸到生死議題，亦非深入討論。Pasu希望在一切從簡的實習工作能啟發年輕人，不要再把殯儀工作停留在傳統的看法，例如撞鬼等情節，應定位為一種可以幫助他人的工作。在一切從簡工作的實習生，除了接觸殯儀相關的工作外，亦需要協助維持小店營運。過程中，Pasu會分享店舖每一個決定背後的意義，以及營運上遇到的困難，亦會與實習生一同討論，「我希望佢哋可以體會多啲社會現實，但同時可以有所啟發，將今次嘅經驗套用落佢哋未來嘅工作上，以唔同角度睇事物，為佢哋日後嘅工作帶來突破」。