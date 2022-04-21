咖啡教育中心創辦人培訓逾千學生包括傷健人士　遇抑鬱學員心境變

近年本地咖啡文化興起，不少上班族視咖啡為生活必需品，坊間的相關課程亦越開越多。約十多年前，Candice到澳洲進行工作假期，並在當地的咖啡廳工作，從此對咖啡文化着迷，考取各類專業資格並成為評核員，近年創辦Tasse Coffee杯子咖啡，店內提供各式各樣的咖啡課程，由入門班至國際試都涵蓋在內，過去的教育經驗啟發她打算將公司轉型為社企，教授更多本地對咖啡有興趣的人入行。

在她教導過的學生當中，有不少來自中學、社福機構等，亦有弱視人士及聾啞人士，更透露最年長的學生已屆75歲。Candice遇過一位每天需要飲三杯咖啡的中二學生，他需要持續服用抗抑鬱藥物，帶有刀疤痕的手偶然會手震，「佢應該深受家庭壓力影響，情緒經常不穩，但佢從沖泡咖啡過程中極為專注，亦得到一絲嘅平靜。」這些教學經歷啟發她希望將咖啡教育中心轉型作社企，希望透過咖啡為他們找尋新的人生方向及意義。



約十多年前，Candice到澳洲進行工作假期，並在當地的咖啡廳工作，從此對咖啡文化着迷，考取各類專業資格並成為評核員，近年創辦Tasse Coffee杯子咖啡，店內提供各式各樣的咖啡課程，由入門班至國際試都涵蓋在內。（黎倩婷攝）

培訓逾千位學生 疫市開設咖啡教育中心

咖啡學問深似海，入門班並不足以滿足Candice對咖啡的渴求，於是她不斷研究、進修更專業的咖啡相關知識，然後去考取各類牌照、咖啡師資格與各類考試的評核員資格，她從2012年起，一直為本地大型連鎖咖啡店訓練員工，培訓逾千名學生。

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Candice近年亦開設了一間網店，引入世界各地的咖啡，「咖啡從十年前開始發展得很蓬勃，想學沖咖啡的人越來越多」，令她萌生出開設咖啡教育中心的念頭，店內除了售賣咖啡用具及咖啡豆外，亦提供手沖咖啡班、入門拉花班、國際證書考試，適合普羅大眾體驗，亦有不少前線咖啡師來進修技術，「好多咖啡店都會要求員工一式一樣咁沖咖啡，所以有啲人會嚟我呢度進修。」

每杯咖啡都能說故事 最年長學生75歲

「咖啡係一種溝通語言」，Candice認為每個學生沖泡的咖啡都蘊含着一個又一個故事。Candice過去教導逾千名學生，除了訓練本地咖啡師外，亦有很多學生來自中學、社福機構和殘疾人士機構等，她指「暫時教過最大嘅學生都有75歲」。

Candice表示，教導弱視人士時要小心他們被燙傷、聾啞人士的話便要注意口形，但最令她記憶猶深的是有次收到社工求助，想幫助一些有特殊學習需要的學生，Candice表示，當時遇過一位每天需要飲三杯咖啡的中二學生，他需要持續服用抗抑鬱藥物，帶有刀疤痕的手偶然會手震，「佢應該深受家庭壓力影響，情緒經常不穩，但佢從沖泡咖啡過程中極為專注，亦得到一絲嘅平靜。」

近年坊間的咖啡教育中心如雨後春筍般冒起，Tasse Coffee卻未有打算走上傳統之路。Candice表示，由於過往的教學經歷，令她認識很多社工和弱勢社群，也促成了多次合作，例如將所有咖啡豆的包裝工作交給殘疾人士，這些經歷啟發她希望將Tasse Coffee轉型為社會企業，她指「呢啲經歷令我覺得好Touching（感動），想成為社企去幫更多對咖啡有興趣嘅人」，盡力帶領更多迷失的人，用咖啡為他們找尋新的人生方向及意義。

長者學員組義工隊變身導師 再教導其他老友記

去年不少人受疫情影響而失業，Candice受僱員再培訓局邀請，成為「特別．愛增值」計劃的咖啡培訓課程導師，將咖啡知識傳授給就業有困難的人士，幫助他們重新回到社會工作，「有部份學生投身前線，有一啲打算學完去移民開業，亦有人喺為興趣。」課程結束後，令Candice認識了更多志同道合的朋友。

去年不少人受疫情影響而失業，Candice（右）受僱員再培訓局邀請，成為「特別．愛增值」計劃的咖啡培訓課程導師，將咖啡知識傳授給就業有困難的人士，幫助他們重新回到社會工作，過程中認識到學員阿安（左）。（黎倩婷攝）

57歲的阿安便是其中一名學員，阿安從前任職文職工作，隨着子女長大，生活擔子減輕，他便開始發展自己的興趣。阿安憶述，當年他還是文員時，閒時會在公司沖泡不同類型的咖啡，阿安更豪擲千金購置昂貴器材，為的只是想複製出「當年的味道」。他過去到瑞士旅行時，在當地喝過一杯特濃咖啡，淺嚐一口便從此令他魂牽夢繞，旅行後阿安一直鑽研咖啡，直至他報讀了僱員再培訓局的課程，學會更多咖啡專業知識，才驚覺以往一直用錯方法。

所謂「活到老學到老」，在課程結束後，阿安與導師Candice成為好友，他表示會繼續鑽研咖啡教育，未來更會組成一支義工隊，到不同地方傳授咖啡知識，將咖啡文化帶到更多社福機構。阿安認為，沖泡手沖咖啡的過程令他學會專注，在繁囂的城市生活中幫助他培養性情，最重要的是為他開啟人生的另一篇章。