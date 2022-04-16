開業24年臭豆腐食店月底結業　「地標式」臭味將消失食客不捨

平日走近太子金魚街近水渠道交界，總有一股濃烈的味道撲鼻而來，「識貨」之人會說是香，也有些人認為奇臭無比。不論喜歡與否，太子這間曾因臭豆腐小食店開業多年，其油炸味道早已成為「地標」，甚至屢被環保署檢控罰款，它亦因此「臭名遠播」，吸引不少老饕慕名而來，但近日店外貼出告示，指因租約問題，店舖將於本月27日後結業。消息傳出後引發不少關注，今天（16日）下午，不少市民搶在結業前排隊購買小食。



太子這間臭豆腐店開業多年，油炸的味道早已成為另類「地標」。（呂諾君攝）

臭味深入民心 食客趕在死線前購買品嚐

臭豆腐、炸大腸、魚肉燒賣......這些街頭小食是不少香港人的回憶，在走鬼小販和大排檔買少見少的年代，小食店顯得更加「珍貴」。位於太子水渠道的美味食店，多年來以臭豆腐的臭味為人稱道，資深食家蔡瀾的筆下也曾寫到：「聞到一陣強烈的味道，厭者掩鼻而走，愛者狂喜，原來找到了市面上已經罕見的臭豆腐了。」多年過去，臭豆腐的味道引起過不少爭議，也似乎有所減輕，其出品至今仍深受一班老饕喜愛。

不過，近日傳出因業主拒絕續租、店主決定將食店結業的消息，由於臭味「深入民心」，引起了網上各大大小小的食物關注組討論。而今天中午時份，該店門前亦排起人龍，有情侶、一家大小到場購買小食，店員製作食物、包裝和收錢忙過不停。顧客陳小姐指，日前得悉店舖要結業後今天順道過來，指自己愛吃臭豆腐，數年來一直有光顧。她認為，過往至少農曆新年前後街上會有小販檔，但現時能吃到臭豆腐的地方愈來愈少，對於臭豆腐店再少一間，她感到十分可惜。

+ 1

小店曾因氣味濃烈 遭環保署檢控罰款

另一名客人鄭先生則指，知道要結業所以第一次前來，指不是特別鍾愛臭豆腐，但也不感抗拒。他又指，以他所知在油麻地以及大圍仍有食店售賣臭豆腐，日後想吃時會「轉戰」其他店舖。

事實上，該食店自1998年開業後傳出味道過於濃烈，遭樓上街坊、附近店舖抗議。據了解，有店主當年曾購買空氣洗滌機、抽油煙機等希望能減輕氣味，但附近居民仍對店舖十分不滿，聲稱只能長年關窗避臭味入屋，之後小店屢次遭環保署以違反《空氣污染管制條例》為由被起訴上法庭，最終被判罰款。如今距離店舖結業倒數兩星期，除了食客惋惜又少一個「朝聖」地方，另一邊廂也有網民形容，事件對居民來說是長久以來的「抗戰勝利」。

距離店舖結業倒數兩星期，日後大家要吃臭豆腐可以到哪裏？（呂諾君攝）

臭豆腐相傳起源自清朝，有指一個豆腐店主在夏天時因豆腐滯銷，眼看著豆腐就要變餿，他心生一念，將豆腐撒鹽，切成小塊，放入罈中。過幾天打開罈子，發現豆腐變成青色，雖然聞起來奇臭無比，不過卻非常好吃，從此臭豆腐成為了特色小食。而在上世紀初，香港有不少臭豆腐小販會肩挑炭爐、油鑊，隨街擺檔。不過，由於獨特氣味受到不少人投訴，加上製作需時，賣臭豆腐的檔販其實已買少見少。