飲食熱話｜網民最愛16款街頭小食　燒賣超人氣力壓腸粉炸髀魚蛋

街頭小食是香港獨有而且無法取代的文化，每當有外國藝人來香港，被問到想吃什麼美食時，不少人說：「雞蛋仔！」「魚蛋！」等等；近年移民潮下，許多離鄉別井的香港人，都在網上訴說有多懷念碗仔翅、臭豆腐、煎釀三寶等，而每日居住在港的人，更有不少是經常去不同小店試盡各式燒賣。有網民在討論區票選最愛的街頭小食，分四輪投票，過萬人支持，結果燒賣毫無懸念奪得第一名，面對哪一種小食都冇得輸！



有網民在討論區舉行「香港街頭小食殘酷二選一」投票，共16種小食上榜，分四輪投票。首輪投票最為熱烈，頭五位都奪得過萬票，而燒賣更是贏到開巷，難怪網民問：「燒賣對咩都贏啦，想知第二多啲！」

以下先帶大家睇首輪投票結果：

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在二選一情況下，頭8位都可以晉級下一輪，由於在樓主點票時，炸雞髀領先炸大腸，因此順利晉級八強，直至後來炸大腸爬頭，但已無礙賽果。臭豆腐重口味，包尾也可以理解，而咖喱魚蛋正因為不好彩，首輪即對燒賣，結果慘敗。而屬於中學生回憶的撈撈冷麵亦有第12位，網民強調一定要多蒜，亦有人問：「食大腸桿菌？」不過就遭反駁：「食街頭小食唔食埋大腸桿菌，不如唔好食。」

炸大腸差一點就可以入八強。（Instagram：eddie_ilovefood777）

燒賣最強組合是......

接著是八強，炸雞髀對正燒賣，難怪又輸，只得第八，不過雞蛋仔與燒賣票數相若，不差太遠；而順利晉身四強的則是腸粉、煎釀三寶、雞蛋仔和燒賣，力壓炸雞髀、砵仔糕、炸大腸和碗仔翅。四強對決中，煎釀三寶對燒賣，以279票對1865票，輸硬，在點票時，腸粉些微領先雞蛋仔，於「決賽」中跟燒賣對決，叮噹碼頭的情況下，還是燒賣勝出，絕對是由頭帶到尾。有網民就問：「講真仲邊有嘢贏到燒賣？」另一方面，有網民就表示自己每次都是腸粉和燒賣一齊食，留言：「根本腸粉同燒賣就係一個組合，撈埋一齊正X到仆街，雙冠軍啦！」亦有人笑言：「溝埋一齊做燒賣腸粉吖笨！」

網民認為，腸粉和燒賣其實是一個組合，缺一不可。（網上圖片）

如果你想試試在家自製這些小食，不妨參考以下由《香港01》提供的食譜：

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