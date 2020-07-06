日前有市民發現，大埔林村河近太和位置有多人走入河道中央，並用上漁網捕魚。除了容易引致危險，更有指相關人士會將漁穫帶到附近魚檔售賣。雖然河中的野生淡水魚看似新鮮且有「大埔原味道」 ，惟亦有街坊指林村河水質不佳，擔心有食用安全風險。有大埔區議員表示，該處不時有市民會在河邊釣魚，惟完全走入河中則甚為少見，又指水深時可至成人心口位置，呼籲相關人士注意安全。

+ 6 + 5 + 4

日前有大埔街坊拍得，有至少四名人士涉水走入林村河內，正在用漁網捉魚。記者昨日（5日）於傍晚時分到林村河視察，雖然期間並未見到有人捕魚，但可以見到河中有大量魚群游動。街坊曾太向記者表示，平日也見過有長者捕魚，但認為他們大多只是「得閒捉嚟自己食」。不過曾太指，知道區內有人會在河中捕魚並帶往售賣，「好多黑色『金山鰂』，啲肉好鮮滑，以前我都好鍾意買嚟食，後來知道原來係咁捉就冇再買，條河好污糟呀嘛！」

另一名街坊黃先生則指，該處「有太陽時就有人捉魚」，指以他所見捕魚人士多數以烏頭魚為目標，「烏頭咸淡水都得，水漲時成條河會好多。」但他指該些人士捕魚後大多拿回家中沒有售賣，「以前就有人賣。」

大埔區區議員周炫瑋指，平日也見過有人會有河邊釣魚或捕魚，但整個人走入河中的情況屬較為少見。他表示，相中所見該位置水位較淺，估計相關人士在潮退時才會「出動」，但指出如潮漲時，河水水位可高至成人心口，呼籲市民不要隨便走入河道。周又指，曾見太和橋上有人賣魚，但相關的捕魚人士是否將漁穫拿去魚檔甚至區內茶餐廳售賣，都是無從稽考，不過他稱，有關位置屬林村河下游，因上游已設水閘，下游的河水不多流動，「死水」的水質確實不佳， 呼籲街坊買魚時多加注意，亦不建議隨便食用在河中捕捉的魚類。

渠務署發言人回覆查詢時表示，該署過往曾接獲有人於林村河捕魚的投訴，表示一般而言，本港大部分地方包括林村河，並不禁止捕魚活動。但發言人續指，河道水流及水位有可能突然改變，包括變得湍急或上升，市民如私自進入河道範圍，有可能對自身安全構成威脅。本署職員如發現有市民進入河道範圍，會即時要求市民離開，以免發生意外。該署亦已在林村河豎立「遠離河道」標誌 ，提醒市民不要進入河道範圍。