林村河廣福橋現水上草地？環團料大薸非橋下繁殖　如垃圾靜水積存

林村河廣福橋下現水上「草地」？有不少大埔街坊在社交媒體分享，廣福橋下出現大片綠色植物及覆蓋河面，有留言形容「綠油油的河上美景」，亦有戲稱「搬個龍門嚟踢波」，也有人擔心會否令魚類缺氧死亡。

有環團解釋，該植物是大薸，多出現在平靜的淡水或水流慢的河段，但廣福橋河段不屬淡水，估計它們從上游沖下來，而非在橋下大量繁殖，猶如漂浮的垃圾在該處積存。《香港01》亦向多個政府部門查詢，暫未獲回覆。



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大埔區議員劉勇威在Facebook分享指，林村河廣福橋下有大量綠色植物遮蓋河道，不少街坊反映擔心河底魚類缺氧，也擔心大量繁殖會影響生態，甚至腐爛時發出臭味，影響水質。另有街坊圖片顯示，這些綠色植物集中在橋底一帶範圍。

劉表示，有關現象非首見，通常數天後便消失，但今次屬影響範圍最廣的一次，有街坊反映略聞到臭味，但未知氣味是否來自大薸。他又指，有街坊指上周在林村河上游的尼龍水壩亦發現有大薸繁殖，料隨水往下流，至廣福橋河段容易出現淤塞。

大薸不及鳳眼藍霸道

綠色力量總監鄭睦奇確認有關植物屬大薸，多出現在平靜的淡水（例如荷花池）或水流慢的河段（例如堰、氣墊堤壩），當溫度適合或在夏天，大量繁殖及蔓延覆蓋至成個水面。他表示，大薸屬本地原生植物，突然在廣福橋一帶出現，估計它們原本在上游堤壩的靜水區繁殖，但未知何以流入下游區。

他認為，大爆發的先決條件是有大面積的水面，加上廣福橋河段不屬淡水，估計大薸從上游某處沖下來，而非在橋下繁殖，猶如漂浮的垃圾在該處積存，生存機會不高，故不算大爆發。按目前影響範圍，他料對魚類影響不大，倘數量太多或影響水質，相信撈走即可。

鄭睦奇又指，大薸與鳳眼藍均屬浮水植物，開花不及後者般明顯，但因屬本地原生植物，故不及屬外來入侵性植物的鳳眼藍般霸道。他解釋，倘不干預鳳眼藍而出現大爆發時，無論是魚塘或河道，均可被覆蓋至整個水面，開花後雖吸引市民「打卡」，但屬不受控的生長，影響光合作用及令水體缺氧，腐化後亦禍及水質及生態。