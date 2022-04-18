啟德郵輪碼頭變確診長者暫託中心　露營客涉違限聚令排氣口旁野餐

今日（18日）是復活節假最後一日，為野餐可以去到幾盡？啟德跑道花園屬東九龍熱門野餐勝地，近月因興建社區隔離設施而關閉，毗連啟德郵輪碼頭亦闢作暫託中心，專門接收確診長者，然而有巿民獲悉大草地關閉後並未心死，竟違反二人限聚令，在鄰近長者暫託中心排氣口的郵輪碼頭三樓空中花園露營，最誇張更有一行九人共處，甚至有人脫下口罩野餐飲食，更與照顧患者的職員及清潔工擦身而過，其間巡邏的保安並未上前干預，隨時令疫情「破防」形成隱形社區傳播鏈。



佔地8.54公頃的啟德跑道公園擁有一大遍草坪，與啟德郵輪碼頭相連，可以飽覽維多利亞港、鯉魚門及觀塘美景，是假日野餐勝地。但自2月22日政府宣布因應啟德郵輪碼頭設置社區隔離及治療設施，臨時封閉公園8個月以進行工程，直至另行通告，而毗連的啟德郵輪碼頭亦於上月21日闢作啟德暫託中心運作，分階段提供1,200張病床，專門接收醫院管理局轉介確診2019冠狀病毒但症狀輕微的長者，或正在康復並適合入住的體弱長者。翻查資料，截至上月底為止，啟德暫託中心累計接數44名長者入住，當時入住率約為6.5%。

餐室變照顧員及清潔工用膳區

今日在啟德跑道公園現場所見，通往公園的通道已關閉，取而代之有建築地盤正在興建隔離及治療設施，而啟德郵輪碼頭巴士總站亦告關閉，門口架設鐵欄及有保安把守，其間不時有小巴進出，車廂內人員均穿上全副防護裝備，相信正在運送確診患者進入暫託中心隔離，而碼頭三間餐廳，其中二樓的聯邦郵輪宴會中心及三樓空中花園的海薈，則分別被臨時徵用作照顧團隊用餐區以及清潔隊員用膳區，只剩下一間冰室容許遊人外賣帶走。

+ 4

空中花園鄰近暫託中心排氣口 圍封防外人靠近

有巿民計劃今日趁着假期最後一日到訪啟德跑道公園大草坪，當中有部分人帶着輕便露營工具及餐盒到場，惟抵達門口處即被保安截停，並解釋公園暫時封閉，若遊人欲繼續觀光，可到碼頭二樓或三樓空中花園周圍行逛，但不能在草地上紮營，「空中花園有一邊排氣口係直通暫託中心，你都唔想小朋友中招，行下就好啦，唔好搭營。」有巿民聞訊後敗興而返。

然而有部分巿民並未心死，逕自乘搭升降機抵三樓空中空園，隨即大解放在草坪或面向海景的空地處搭營，現場目測三樓空中花園至少有7個家庭堅持搭營，亦有人在草地搭建枱凳，面向海景野餐，最誇張的有一家九口在其中一個空地處搭建三個營區，部分人手拖小孩脫下口罩不停自拍，已涉嫌違反二人限聚令，亦有露營客帶同外傭到場席地除罩野餐。他們無視空中花園毗連暫託中心排氣口播毒的風險，同一時間接連有負責照顧確診者的社署、浸會大學、東華三院照顧員及清潔工走到空中花園走廊休息，與脫下口罩的遊人擦身而過，有機會直接或間接傳播病毒而不自知，隨時引發隱形社區傳播鏈。

+ 2

現場保安聲稱三樓空中花園已封閉一半通道，其餘一半只可以步行散心，不准搭營，惟《香港01》記者在下午逗留個多小時所見，沿路有保安員一直在非封閉區域巡邏，但未有上前干預懷疑違例人士，亦未見有警員在場執法。資料顯示，啟德郵輪碼頭由信德集團與環美航務及皇家加勒比郵輪有限公司合組財團，共同營運及管理，《香港01》正電郵信德集團查詢事件。