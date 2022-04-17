從港產復活節公仔看舊香港　玩具收藏家：八、九十後更戀殖民情懷

人長大後，身邊的人與事都逝去不返，回憶只能寄托在舊物中緬懷過去。見證六、七十年代製造業黃金期的玩具收藏家劉任輝（Ricky），近年專注在深水埗租舖展出及買賣舊物玩具，讓同好者有聚腳點鑑賞，其間經歷社會運動及新冠疫情，見過「做幾十年人第一次見成條鴨寮街疏疏落落」，店內人流只剩下十分之一，同時看到新生代在政府加速去殖化後，更加開始關注殖民時期產物，店內「made in HK」復活節宗教公仔、十字架、舊年曆成為八、九十後復活節假期打卡朝聖地，重新回味那段動人時光。



舊物收藏、出書、快閃展覽到創業開店

現年50多歲的玩具收藏家劉任輝，90年代從英國留學畢業返港從事藝術及設計教育工作時，便開始收集港產塑膠玩具，其後結集成書公諸同好，2017年先在深水埗黃竹街開快閃展覽，其後發現喜愛舊物的人客越來越多，同年便在南昌街一處繩線廠舊舖開設第一間舊物商店「店小二」，供客人寄賣或公開展出個人收藏品，至前年暑假再搬至南昌街600呎的現址開設「雅俗共想」，店內藏品多達逾萬個，由七、八十年代鐵皮玩具、賀年塑膠糖果盒、新年廣告月曆牌、舊式四方電視箱、舊雜誌書刊海報，凸玻璃圓盤掛鐘，以至各式各樣的舊瓷器飾物，種類包羅萬有。

復活節假期間，店內遊人不絕，一個接一個向Ricky詢問產物的年份與出處，當中逾六成以上均為年輕情侶或拍攝打卡的八、九十後年輕人，劉任輝均來者不拒，店內展出的物品只要不是脆弱紙品或已破損物件，劉任輝均容許客人拆袋細閱，1963年註明香港復活節紅日的日本收音機廠年曆、港產宗教十字架、以及電視節目表中標示着當年復活節大電影的絕版電視書刊，成為搜尋昔日復活節的特備活動。

政府去殖民地化，夾硬抽起晒啲嘢，更加激發多咗後生仔去想搵返𠵱啲嘢出嚟，唔想昔日𠵱類集體回憶被遺忘。 雅俗共想店主劉任輝

經歷零售黑暗時期 相信最壞時間已過

「深水埗區近年多咗好多文青cafe，明顯多咗好多後生仔有興趣入嚟睇，𠵱家超過一半人客係新生代，佢哋想入嚟睇下，佢哋會話殖民時代政府信封原來咁靚，有啲更加會即場買。」他認為沒有經歷過殖民時代的年輕人反而更加戀殖，主要與政治大氣候有關，「政府去殖民地化，夾硬抽起晒啲嘢，更加激發多咗後生仔去想搵返𠵱啲嘢出嚟，唔想昔日𠵱類集體回憶被遺忘。」

人流暢旺的背後，劉任輝與其他商店一樣，曾捱過一段黑暗時期，他指開店剛好接連經歷社會運動及新冠疫情，最差的日子是今年初第五波疫情襲來，大部分人均留家不外出，人流亦因此激減至十分之一，「去過鴨寮街就知，冇人就係最弊的時間 ，做幾十年人第一次見成條鴨寮街疏疏落落，好多舖頭都唔開，仲衰過射催淚彈嗰陣，起碼有人喺度照篤魚蛋。」但他相信隨着政府消費券，疫情放緩、巿民心境等因素，最壞時間已經過去，「封關後冇咗三成內地客，三成外國遊客，我同自己講咁樣都唔死就要做落去。」他苦笑。

去過鴨寮街就知，冇人就係最弊的時間 ，做幾十年人第一次見成條鴨寮街疏疏落落，好多舖頭都唔開，仲衰過射催淚彈嗰陣，起碼有人喺度照篤魚蛋。 雅俗共想店主劉任輝

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後人委托店主尋物 尋回昔日時光

回想自己將喜好變成人生事業，劉任輝感恩在觀塘公共屋邨長大的日子，見證父母在六十年代製造業黃金期在家中穿膠花賺取收入，自此對「made in HK」塑膠公仔產生情意結，至今他的港產膠玩具收藏品超過300種，例如耶穌、牧羊人、聖母等標誌着復活節的宗教塑膠公仔，亦有昔日士多透過「潛紙仔」得來的膠兵、膠劍等換來獎品，時至今日，他亦不再局限於展出或買賣，更多是「代人尋物」，例如曾有一名顧客到來留下聯絡方式，希望劉任輝代為尋找七十年代紅雞餐廳的相關物品，聲稱當年該餐廳是其祖父開設，希望找到相關舊物以作保存，緬懷上一輩事業的艱辛奮鬥；亦有顧客希望他尋回八十年代某一款的木製象棋，以喚醒患腦退化症的父親回憶，緩減腦細胞衰退。

店內木梯牆上貼滿密密麻麻的便利貼，紙上留低不同客人的聯絡電話及代尋物品，耳邊忽又響起《似水流年》音樂。「我懷念，懷念往年，外貌早改變，處境都變，情懷未變。」留下便只有思念。