劏房SEN小孩疫下四個月沒外出　母：唔做功課就要搵呢樣搵嗰樣玩

全港小學於今日（19日）恢復半日面授課，但在此之前，小朋友已長期留在家中多時，對居於劏房的基層家庭並不容易，如家中有SEN（特殊教育需要）小朋友，家長更需扭盡六壬照顧。梁太一家四口居於油麻地劏房，疫情嚴峻時兩個小朋友曾長達四個月完全沒有外出，其中就讀小二的兒子患有過度活躍症，每日「坐唔定」，上網課時面對不少困難，日常除了做功課、練習，最喜歡在家中爬高爬低，而梁太需不斷與子女玩玩具、做手工協作小孩解悶。

近日有機構向基層家庭派發運動包，當中的用品經特別設計，讓小朋友在狹小環境中仍能保持做運動。



小朋友已長期留在家中多時，對居於劏房的基層家庭並不容易，如家中有SEN小朋友，家長照顧時更需花費心神。（呂諾君攝）

走入梁太位於油麻地一個約150呎的劏房，媽媽正在教哥哥和妹妹做功課，任職地盤雜工的爸爸則在上班。哥哥在幼稚園時，被老師發現整年來都少有開口說話，但他動作多多，而寫字時更常會倒轉。老師因此建議媽媽帶他見言語治療師和醫生，而後來哥哥被確診患有過度活躍症及讀寫障礙。至於妹妹亦疑因出世時早產、曾在手部插針，自小手部筋腱出現問題，自7個月大起便要做手術，對上一次是在去年7月，現時右手仍會「用唔到力」。疫情下一家人在劏房中的生活不易，但他們仍是歡笑聲不斷。

據媽媽梁太表示，兒子自幼稚園K3下半年到了升上小學，只有兩、三個月曾回校上課，其餘絕大部分時間都在上網課，「講就講係升班，其實我覺得係學唔到啲乜。」她表示，子女上課期間她也要時刻留意着，否則小朋友很易會分心，甚至睡着，而他們的劏房「一劏四」，環境狹小，更甚者上網線、電線等常被不明人士無故破壞，曾試過在網課中途突然斷網。在設備方面，梁太指早期只能使用電話，後來才獲社工借出一部電腦讓子女輪流使用，到了後期，學校才向他們提供平板電腦、Wifi蛋等的支援。

疫情下停課多時，哥哥和妹妹唯一見到的同學就是彼此，更是「見足24小時」。（呂諾君攝）

獲社工派發運動包 在有限空間保持運動

「食完早餐就開始做功課囉，日日都係咁㗎啦。」梁太指，疫情下她和子女早前曾有足足四個月沒有外出，連買餸也是丈夫放工後買回來，兒子唯一的同學，就是見足24小時的妹妹。長期留家，梁太費盡心思為兩名子女找事做，特別是兒子，「唔做功課就要搵呢樣、搵嗰樣畀佢玩」，但也多是玩玩具、做小手工，「總之係唔係好需要空間嘅，如果係好大件嘅都玩唔到。」兩兄妹常在家上的上下格床爬來爬去，而為免他們過量使用電子產品，家中亦定下規則，小朋友每天玩電腦不得多於兩小時。早前他們獲社工派發運動包，當中有呼拉圈、羽毛球、毽子，也有可拆除繩子的跳繩用品，即使在細小空間，也可有限度地做運動。

雖然甚少外出，但劏房普遍有通風不良、喉管亂駁問題，梁太一家人在3月底先後確診，到了皇后山邨接受隔離。梁太笑指，「中過之後反而夠膽出街。」現時間中會帶子女到附近公園曬太陽、玩飛碟等舒展筋骨。她又指，過往因經濟考慮，少有購買牛奶、果乾等營養食品，現時「中招」過後，為了加快免疫力復原速度，才購買一樽要50多元的魚肝油食品，但即使小朋友愛吃，她也無力購買太多。

浸信會愛羣社會服務處童心飯堂計劃經理（註冊社工）呂嘉慧指出，現時已派出共120份招商局慈善基金會運動工具包，希望讓小朋友可以做居家運動，減少打機、看電視等，並配合獎勵計劃和教學影片，讓基層家庭保持身心健康及促進親子關係。她又指，基層家庭普遍忽略食物營養，因此童心飯堂計劃未來將會派發不同食物，並有身體檢查計劃、營養講座、預防小組（營養師、物理治療師、藝術治療師）等等，希望長遠而言提升他們的健康照顧意識。