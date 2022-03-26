照顧者憂SEN子女成績　壓力大逾八成人失眠　組織冀網上支援持續

根據教育局定義，特殊教育需要（SEN）兒童包括讀寫障礙、自閉症、發展遲緩等，社區祖織協會保守估計2020年全港至少有8.2萬名確診SEN兒童，包括約1.1萬名學前兒童和7.1萬名學齡兒童，懷疑個案人數遠超於此。該會正跟進約600個SEN兒童家庭，日前成功以問卷調查訪問311個家庭，反映疫情期間壓力大，擔心子女學習成績，長時間困獸鬥產生衝突，逾八成照顧者出現失眠的情況，甚至有人萌生自殺念頭。該會建議學校、坊間持續提供網上支援服務，並承諾在疫情緩和後補回受影響的訓練課堂予SEN兒童，減少家長憂慮，長遠政府檢討現行校本模式。



陳太在第五波疫情期間情緒壓力大，8歲患有SEN兒子焦慮，兩人矛盾日深，最終陳太選擇帶兒子到公園玩紓壓。（蔡正邦攝）

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社區祖織幹事黃文杰表示，根據該組織早前的問卷調查，逾八成照顧者出現失眠的情況，甚至有人萌生自殺念頭。受訪者中，七成照顧者本身需要於精神科覆診，主要為媽媽身份，有人透露曾無法控制情緒，對小朋友發脾氣、打鬧小朋友。大部分家長的壓力來源是小朋友的學業成績。由於停課或轉為網課，SEN兒童比較難時間專注於對住電腦、平板電腦或手機學習，很多家長反映網課比面授課的效果相差甚遠，家長自己未必有能力教導，亦無錢私補等原因，擔心子女學習進度跟不上，將來成績會更差。

照顧者擔心小朋友的情緒及行為問題，SEN兒童的挑戰行為及情緒較第五波以前多。有街坊反映十多天不敢出門，與小朋友困獸鬥，劏房戶小朋友更缺乏活動空間缺乏，兩代之間衝突及矛盾大幅增加，以往小朋友返學時間，媽媽可以休息、買餸及做家務，現在24小時的照顧壓力集中在媽媽身上，他們基本上在崩潰邊緣。以往學校或坊間會有相關訓練或支援，給予SEN兒童及照顧者，但現在很多支援項目因為疫情轉為網上進行，甚至暫停，所以很多照顧者的照顧壓力大及精神狀況很差。

按調查，約三至四成SEN兒童家庭確診新冠病毒病，「佢哋係好無助，唔單只係SEN照顧者嘅問題，基本上佢哋求助無門」，衞生署熱線電話無法接通的情況很普遍，家中亦缺乏物資，而維持服務以支援街坊，對不少NGO機構是一項挑戰，目前社區組織協會有一半的同事確診，協會支援主軸放在中心，派發物資包，內有快速抗原測試包及藥物及消毒藥品，並設有網上支援組，支援媽媽們及小朋友學習。

黃文杰希望疫情期間即使實體活動暫停，學校或坊間亦應該以網上支援活動幫助照顧者，很多家長表明參與網上管教工作坊，對情緒亦有幫助，或建立家長互助小組，讓他們可以宣洩照顧小朋友的壓力，交流如何處理小朋友的挑戰行為。各方應給予家長信心，在疫情期間缺減的服務會在疫後補回予小朋友，家長無需擔心子女日後學業成績，從而減少無助感及焦慮。

她指，相較於學齡前支援，政府一向對中小學階段SEN兒童支援嚴重不足。學齡兒童主要就讀主流學校，政府採「校本」支援模式，按學校SEN兒童人數及程度提供支援，服務不到位。實際上SEN種類很多，因應兒童年紀及程度提供不同的訓練，以功課輔導班為例，過度活躍症及學習障礙兒童更需要一對一功課輔導。部分訓練在學校內較少提供，例如物理治療、大小肌肉訓練等。

非牟利機構針對學齡兒童提供的訓練課程須自負盈虧，收費一節約300至800元，一個月可能要數千元，受訪家庭收入中位數為1.5萬元，根本難以負擔。該會建議政府增加資助服務予服務提供機構，將社會福利署｢資助學前康復服務｣、｢為輪候資助學前康復服務的兒童提供學習訓練津貼｣和「到校學前康復服務試驗計劃」延長至學齡兒童，多管齊下改善對學齡階段的支持。