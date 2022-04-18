義工山旮旯派物資如歷險　送貨往澄碧邨需先到長洲：重新認識香港

第五波疫情持續多個月，防疫物資短缺情況得以舒緩，但一些偏遠地區的情況是否同樣得以改善？多名擔任離島區義工的有心人，不辭勞苦地協助負責管理物資運送服務，將珍貴的防疫物資送到住在山旮旯的居民手上。有東涌居民協助將物資運送到南丫島，豈料兩個地址分別位於南丫島兩端，過程雖然驚險萬分，但仍覺滿足。



多名擔任離島區義工的有心人，不辭勞苦地協助負責管理物資運送服務，將珍貴的防疫物資送到住在山旮旯的居民手上。（全港社區抗疫連線提供圖片）

雖然本港是彈丸之地，但通往離島的交通仍然不算方便。只相差一屆的同校師姐妹Tracy及Angela在每星期的派發活動均合作無間，將福袋送到有需要的居民手中，當中Angela是東涌組長，每日均要統籌及交收送貨大小事，「安排一定數量物資從總部出車時，我們會同步致電步兵義工；由一開始曾被管理人員留難，到不懂處置物資紙皮箱，團隊演化到與管理人員建立良好關係，更與幾位收集紙皮的婆婆約好收拾時間，流程很快便變得順暢。」Angela除了處事細心，更做到交收零廢棄物，做到有效配對，「有些福袋內某些物資，與其舟車勞頓將它們送回總部，不如送到鄰近的富東邨安老院，安老院收到驚喜物資時也非常高興，更特意向我們發出感謝狀。」

離島區組長的Tracy形容，離島區送貨量有限，不如其他區一日可送出逾千個福袋，故期望管理十分重要。即使要運送物資到偏遠地區，她仍可從中找到樂趣。（全港抗疫連線提供圖片）

而作為離島區組長的Tracy形容，離島區送貨量有限，不如其他區一日可送出逾千個福袋，故期望管理十分重要。即使要運送物資到偏遠地區，她仍可從中找到樂趣，「離島區送貨點雖然山長水遠，但沿途風光明媚，順道可感受及認識送貨地方，自己發掘樂趣。即使每次只送貨到數戶，但其實心意同樣千噸重，成績不一定以送貨量衡量。」Tracy相信，受助人得知他們攀山涉水到訪，所感受到的溫暖已遠超福袋內的物資。

到澄碧邨派物資一度擺烏龍

離島區不少地址都較難找到，Tracy為了方便運送，早前透過社交媒體找到相關地區組織的聯絡方法，厚着面皮「cold call」各個離島鄉事委員會，促成鄉委會協助送貨，更成功動用「孟恭祝」號帆船，將大量物資順利運到長洲安老院。長洲鄉事委員會代表Sammi形容，長洲某些街頭的編號並非順序排列，即使是長洲人亦不一定認識，「如果遇到一些我們都不清楚的地址，我會打電話給申請人，盡量了解他們附近有什麼獨特標記或商戶。有些街坊知道是鄉委會致電，亦主動表示可以自行到辦事處領取。」

離島區不少地址都較難找到，Tracy為了方便運送，早前透過社交媒體找到相關地區組織的聯絡方法，厚着面皮「cold call」各個離島鄉事委員會，促成鄉委會協助送貨，更成功動用「孟恭祝」號帆船，將大量物資順利運到長洲安老院。（資料圖片/張浩維攝）

數到最難忘的送貨地點，Tracy坦言是位於大嶼山南部芝麻灣的澄碧邨，她一度因不熟路而將福袋安排發送至東涌集散點，「誰知大嶼山原來沒有車路到澄碧邨，反而要從長洲坐船才可到達」，故Tracy認為統籌離島區派送，令她「第二次認識香港」。

義工Shirley居於逸東邨，平日利用工餘時間幫忙派送物資到東涌各個屋苑，一次被安排到南丫島送福袋的經歷令她十分難忘。（全港社區抗疫連線提供圖片）

另一名任職會計的義工Shirley居於逸東邨，平日利用工餘時間幫忙派送物資到東涌各個屋苑，一次被安排到南丫島送福袋的經歷令她十分難忘。Shirley透露，當時她拿着三張送貨單及三個沉甸甸的福袋，並乘搭前往香港站的列車，準備到碼頭坐船到南丫島，其間她致電其中一戶申請人，該名60多歲的伯伯熱心地前往碼頭迎接她，令她首單南丫島派送工作順利完成。

大坪村與模達村位於南丫島兩端 需坐船到市區再轉乘街渡

然而，伯伯指Shirley另外兩個送貨地點位於大坪村及模達村，分別位於南丫島的兩端，路程相距個多小時，還需經過大量山路。Shirley決定先往東北方向前往大坪村，「本來以為南丫島像長洲一樣，會有很多單車可以租用，誰知當時找不到，唯有徒步前往。」其間Shirley需經常停下來向街坊問路，不斷修正路線才能到達目的地，「路在口邊，街坊都很熱心，有些甚至親自帶我走一段路。」

為了趕船不惜坐上甲板

Shirley形容，由大坪村走到模達村，需要走近兩小時的山路，是一場精彩的歷險。有居民建議她坐船回到中環，然後由香港仔轉乘街渡到模達村附近的索罟灣碼頭，惟當時已是下午5時，Shirley為了趕船，甫到達中環碼頭，便馬上攔截的士前往香港仔街渡碼頭，眼見街渡準備開出，她火速跳上船，「我不知道是哪來的勇氣，更向船長要求坐甲板」。幾經辛苦，她終於成功上岸到達索罟灣，原來該戶申請人的女兒居於市區，遙距替媽媽申請物資，故沿途一直盡力協助Shirley導航，又向她形容媽媽的外貌，避免誤送至其他住戶地址。

（左起）義工Shirley、Tracy及長洲鄉事委員會代表Sammi。（全港社區抗疫連線提供圖片）

最驚險的事發生在到達模達村的時候，Shirley抵達後，向村民查問是否有一名姓周的女士，對方竟回應指：「我們整條村都是姓周的。」Shirley晴天闢靂，幸不久便見到一位婆婆蹣跚地走來，原來她就是收貨人，「周婆婆十分客氣，不斷說多謝，更叮囑我要趕船，因為當時風越來越大，天色亦已暗。」

經過一天奔波，Shirley笑言在坐街渡回航時，更被突如其來的大風吹走帽子落海，嚇得她立即抱緊手袋，避免連財物均一併石沉大海。但她仍然覺得這次南丫島送貨經歷十分滿足，「看見受惠者的笑容和感激的神情，我甚至認為是他們在幫助我。」