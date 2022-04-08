疫情｜兩孩之母任義工送物資變確診者　屋邨妹「羅拉」不言悔

第五波疫情未減退，政府及其他民間團體加快派物資進程，支援巿民抗疫，一名自言半生在葵涌邨長大的「屋邨妹」，自葵涌邨爆疫圍封後便擔任義工派發防疫物資，其間曾因接觸確診者而不幸染疫，既要繼續留家照顧兩名女兒，又要確保做足防護措施不會感染家人，最終戰勝病毒重出江湖，繼續向有需要人士派發福袋，她認為有心有力便可成事，不應拘泥疫情而撒手不管。



葵涌邨爆疫圍封首日任義工派物資

「我由出世、讀書、以至工作，人生大部分時間都在葵涌邨生活。無論如何，我都想要盡能力及用所有時間守住葵涌邨。」眼前的是人稱「羅拉」的義工劉佩珊，獨自搬起超過25公斤的紙箱搬貨派貨，準備向葵涌邨的基層家庭及長者逐家逐戶叩門派發福袋。

曾任10年議員助理的她，自言在葵涌邨這條屋邨長大，度過數十個寒暑，對這裏有特別感情，離職後選擇繼續做義工服務街坊長達10年時間。「我曾經搬離葵涌邨，亦曾到荃灣區參與社區服務，但始終對葵涌邨念念不忘，於是又搬回葵涌邨附近。」

葵涌邨在第五波疫情出現大爆發，數百名居民相繼確診，其後屋邨更一度圍封隔離，劉稱第一天已經開始擔任義工，投入抗疫工作。「葵涌邨第一天爆發時，看見很多警車、救護車及穿著全副保護衣的人員，環境令人很驚慌。」同時間，面對確診大廈的居民到訪辦事處求助，劉一度擔心自己會被感染。「我同自己講，點都要硬着頭皮撐下去，因為居民需要人幫忙，自己亦要做好防感染措施，因為若自己確診後，居民就無人幫。」

「蘿拉」曾因一次派送物資至確診者單位後不幸染疫，康復後雙手因不斷消毒皺起及發漲。（全港社區抗疫連線）

作為兩孩之母 對母親求助個案感同身受

在葵涌邨被圍封期間，劉每天都接獲很多求助個案，有剛生育的婦女求助，需要食品補身，亦有母親因幼嬰深夜發高燒向她求救。作為兩個女兒的母親，劉特別關心兒童與婦女求助個案，「買餸、買物資、買藥，然後想辦法送到有需要的人手上，是我們當時的日常工作。」直至葵涌邨圍封行動完結，劉都沒有被感染。

然而，本港疫情愈來愈嚴重，劉在一次送物資至確診者單位後，不幸染疫。在染疫期間，她沒有發燒，出現頭痛及肌肉痛，家人勸她到酒店隔離，「因為我要照顧兩個女兒，所以我只可在做足安全措施情況下，繼續留家做家務，照顧家人。我不停換手套、洗手、用漂白水燒毒，無時無刻都做足清潔，最後家人都沒有被我傳染，但我的手卻皺皮與發脹。」她雖然已經康復，但雙手卻留下不少抗疫痕跡。

劉康復後加入「全港社區抗疫連線」的派發福袋工作。「連線葵涌邨義工小隊有十多人，不少是確診康復者，十分落力。義工們放工後立即來領福袋，大家一袋二袋，拎到手都紅晒也在所不措，最緊要將福袋送到有需要人士手上。」據了解，葵涌邨小隊效率奇高，每日都可以派發超過100個福袋。「我相信只要有心有力，就可以成事。我會繼續做義工，同時分配時間照顧家人，最起碼安排好小朋友一日三餐，情願自己唔食飯，也希望可以抽時間幫葵涌邨居民。」