大興邨「忌廉血滴子」從天而降　區議員促死角位增設閉路電視監察

近日屯門大興邨出現高空擲物事件，引起市民關注。擲下的物件竟是忌廉蛋糕，更被網民戲稱為出現在周星馳電影整蠱專家中「忌廉血滴子」。當區區議員陳有海指類似高空擲物的事件過去不時在大興邨發生，早年在未有加設行人通道上蓋及閉路電視時更為嚴重，曾有市民因而受傷。他曾多次向房屋署反映，希望署方能在死角位加設閉路電視及加強執法，避免同類事件再次發生。《香港01》正就事件向房屋署查詢。



近日屯門大興邨出現高空擲物事件，引起市民關注。擲下的物件竟是忌廉蛋糕，更被網民戲稱為出現在周星馳電影整蠱專家中「忌廉血滴子」。（網上圖片）

根據網民在「我們的大興邨」facebook專頁貼出的告示可見，上周二（12日）管理處指「最近接獲本座27室住戶投訴有人高空擲物忌廉蛋糕」，並指出此舉不僅危害他人生命，亦屬刑事罪行，為己為人，請勿以身試法。帖文一出，隨即引起街坊熱議，並有人指高空擲忌廉蛋糕一事並非首次發生，更有人指早前有大興邨住戶在窗口倒雲吞。對於被擲物竟然是忌廉蛋糕，有網民戲稱如同出現在周星馳電影《整蠱專家》中的「忌廉血滴子」。

屯門區議會主席陳有海表示，邨內高空擲物事件時有發生，更形容為「座座都有」，普遍是煙頭、雜物及紙張為主，較為嚴重的亦有汽水罐及玻璃樽。陳有海指，早年大興邨未有加設行人通道上蓋及閉路電視時的情況更為嚴重，曾試過有街坊因而受傷。其後，房屋署開始在各座行人通道加設上蓋保護居民，受傷事件才減少。

陳有海以往亦就高空擲物問題多次向房屋署反映，惟因閉路電視未有拍攝到相關證據，令房屋署難以找出涉事者。對於是次拋擲的是食物，陳有海表示，雖然市民有行人道上蓋保護，不至於會受傷，但食物殘渣亦會造成衞生問題，房屋署需正視該邨的高空擲物事件。陳有海建議署方在死角位加設閉路電視，以及在問題較嚴重的大廈長期監察，如發現源頭，便要進行扣分處理，以提高阻嚇性。《香港01》現就事件向房屋署查詢。