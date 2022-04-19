林村河「藍色多瑙河」顏色退去　區議員：每一年都有同類情況發生

有市民昨日（18日）發現大埔林村河整條河突然變成藍白色。雖然當時有人戲稱「藍色的林村河」有如《藍色的多瑙河》，但更多人擔心河水遭到人為污染，或會影響附近生態。有區議員指，類似事情以往亦曾發生，並導致河中魚類死亡，今日（19日）再次到現場視察時，發現河水上的藍色已變淡。他表示，現時需要待當局化驗河水後，才能進一步商討相應改善措施。



昨日（18日）有市民發現林村河河水變成藍白色，並即時通知渠務署及環保署。大埔區議員何偉霖指，署方當日便在疑似排出污染物的排內附近查看，並帶走河水化驗，惟現時未有進一步的消息。何偉霖提到，林村河每一年都會有同類情況出現，以油污及有色液體為主，惟今次情況最為明顯。

何偉霖指昨日到訪林村河時，在河底發現有明顯嘅油污、棄置單車、家居廢料及死魚。據他所知，當局有定期派出船隻清理河道，惟未能根治問題。要找到污染物的源頭有一定困難，因並非即時見到涉事人士傾倒油污，難以檢控，故他呼籲市民必須自律。當局亦應進行相應改善措施，例如在一些傾倒黑點掛上警告告示或進行改變水質的措施。

環保署：初步懷疑色水源自大埔花園一帶

何偉霖提到，現階段死魚的出現未知是否與今次事件有關，但擔心附近的鳥類如白鷺會誤食受污染魚類，影響生態。何偉霖指，今日（19日）再次到林村河視察，發現河水上的顏色已變淡，現時正等待當局完成化驗後，再跟進事件。

環保署早前回覆查詢時指，昨日收到多位市民投訴指林村河河水變色，隨即派員到現場調查，期間發現色水經梅樹坑遊樂場附近的雨水渠口排入林村河，該排放在下午1時前已停止。該署現正循雨水渠網絡調查，初步懷疑色水源自大埔花園一帶而非大埔泳池。發言人續指，署方會繼續在該區巡查及抽取水樣本化驗。如有足夠證據，會採取適當的執法行動。

日前大埔「藍色多瑙河」：



較早前大埔林村河水上「草地」情況：

