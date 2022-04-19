一「紙」之隔　義工入沙頭角禁區派物資：有長者仍一個口罩用幾日

第五波疫情持續多月，居於偏遠地區的長者和基層人士，是否獲得足夠支援？位處香港邊境禁區的沙頭角，出入都需要持有「禁區紙」，然而區內長者人口比例甚高，他們在購買防疫物資時遇到不少困難。

有義工團體自發在2月中旬開始，籌備前往全港各區派發防疫物資，其中在北區亦有約100名義工，為市區及鄉郊的居民上門派物資。這天他們第四次來到沙頭角，將一袋袋滿載關愛的防疫物資送到住在禁區的居民手上，「屋企人做醫護......當佢每日可能要返十幾個鐘工，我都唔會匿喺屋企，都要搵方法幫手付出。」有義工說道。



全港抗疫義工同盟暨全港社區抗疫連線數月來動員大批義工，在全港18區發放抗疫物資，在北區亦不例外。（呂諾君攝）

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根據2020年中期的人口統計，新界北區的人口逾31萬人，除了屋邨、屋苑，更有不少人口分布、遍及古洞至沙頭角的鄉郊地帶。全港抗疫義工同盟暨全港社區抗疫連線數月來動員大批義工，在全港18區發放抗疫物資，在北區亦不例外，約100名義工分成五組，走入屋邨、屋苑以及各大小鄉村，至今已向市民送出逾2,000袋內有即食麵、藥物、快測包、口罩等的物資。

部分村落舊屋無門牌 尋找住戶派物資如「尋寶」

義工阿C指，對於北區的鄉郊組義工來說，派物資相當有難度，大大小小的村落分布，而且部分舊屋沒有門牌，有時需如「尋寶」般找尋住戶，也要小心不要闖入「村狗」的地盤。出入沙頭角需要「禁區紙」，一紙之隔，會否令區內的眾多長者在疫情下同被隔絕？阿C指，沙頭角確實難以買到抗疫物資，有長者至今仍「一個口罩用幾日」，「（沙頭角長者）同其他地區嘅長者一樣需要人關心！」位置偏遠並沒阻礙義工的決心，反而「愈戰愈勇」，各人也很期待派發行動；而街坊也對義工十分熱情，不時有人會向義工送上自己種植的蔬果。

北區義工組組長之一的林一靈，約6年前由內地「嫁入沙頭角」，現時已對鄰舍街坊十分熟悉。（呂諾君攝）

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「沙頭角媳婦」任北區義工組組長

北區義工組組長之一的林一靈，約6年前由內地「嫁入沙頭角」，現時已對鄰舍街坊十分熟悉。她表示，街坊中有七成是長者，而自己有家人任職醫護，有天半夜見到家人回來，才知道原來對方剛做完十數小時的手術。眼見家人為社會貢獻良多，林亦希望自己有途徑貢獻社會，她在網上看到全港社區抗疫連線的義工行動，二話不說加入隊伍，又坦言做足防護措施，不怕四出派物資會受到感染，「家人付出咁多，我都唔會匿喺屋企，我都要付出。」