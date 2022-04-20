上水龍豐花園一帶平日人來人往，惟日前有街坊指出，商場二樓的石屎牆交接之間出現大隙縫，擔心石屎牆會剝落或整塊塌下，壓傷樓下的途人。從照片可見，石屎牆上有不少冷氣機和大量的帆布雨篷依附，有專家看畢照片後，估計大罅隙的出現或與石屎牆負荷太重有關。



日前有街坊在「上水人大聯盟」facebook群組中上傳照片，相中地點為龍豐花園商場二樓，其中可以見到該處的石屎牆交接的位置，出現了一道上闊下窄的罅隙。由於商場地下有不少商店，戶外位置亦常有市民行經購物，有街坊擔心圍牆假以時日會引致危險，「遲早成幅飛落街」。帖文引起不少街坊關注，有人認為需要即時通報政府部門，也有人認為該處有管理公司和業主會作定期保養，毋須過於擔心。

樓宇檢測技術專家賴達明看過相片後指出，該處石屎牆兩邊安裝了多部分體式冷氣機的製冷風機及大型雨篷，因此估計隙縫與石屎牆負荷太重有關。（資料圖片／龔嘉盛攝）

專家：石屎牆疑負荷過重

《香港01》記者將相片交予樓宇檢測技術專家賴達明查看，他指出，相中的罅隙上闊下窄，石屎牆呈向外翻迹象，旁邊的磚塊也有剝落。他又留意到，兩邊的石屎牆外安裝了多部分體式冷氣機的製冷風機及大型雨篷，因此估計罅隙與石屎牆負荷太重有關，惟實際情況仍需實地視察罅隙內部，才可判斷是否有危機。他建議，商場或屋苑的管理公司應查閱大廈公契，並根據公契要求相關人士拆除石屎牆的外加承重設施，同時管理公司應聘請註冊結構工程師勘察及進行維修。

《香港01》正就事件向屋宇署查詢。