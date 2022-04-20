大埔群記清湯腩月底結業　近百人排隊捧場：真材實料湯頭買少見少

屹立大埔二十多年的「名物」群記清湯腩宣布將於月底結業。消息一出便引起不少市民熱議，更有網民指店舖結業猶如「世界末日」，對馳名清湯腩即將在大埔消失感到不捨。今日（20日）群記清湯腩在開店前已吸引大量食客前來排隊，高峰時有近百人擠滿大明里窄巷，有老街坊指趁月底結業前到訪，回味一啖令人銷魂的湯頭，亦有市民特意跨區前往，只為求一嚐足料的清湯腩。



今日（20日）群記清湯腩在開店前已吸引大量食客前來排隊，高峰時有近百人擠滿大明里窄巷。（梁鵬威攝）

群記清湯腩周一（18日）在其facebook專頁表示，月底將會正式結業。帖文中並沒有透露原因，「本店將於2022年4月29日正式結業，本店衷心感謝各界朋友多年支持和愛戴，祝願大家身體健康，事事順境，此刻暫別，後會有期」。

群記清湯腩周一（18日）在其facebook專頁表示，月底將會正式結業。帖文中並沒有透露原因。（群記清湯腩facebook圖片）

多次米芝蓮摘星 被稱「有性格」店舖

群記清湯腩每日開店時間不一，所有食品均是售完即止及不提供雙拼粉麵，因而屢被人形成為「有性格」的店舖。但群記清湯腩卻能在區內屹立二十多年，一直人氣旺盛，連影帝周潤發也是捧場客，食肆更曾多次在米芝蓮摘星。據悉，群記清湯腩馳名多年的原因，是因為所有食材均採用新鮮牛肉，如牛爽腩、牛筋腩及崩砂腩等，亦有提供外面較為罕見的部位，如牛面頰、牛鞭及牛面珠。而湯頭更是令人一試回味，用上五十多斤牛骨熬煮，以真材實料留住食客。

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結業消息傳出後，今日（20日）開店前已有近百名食客在門外等候。11時許，店舖職員已對食客表示，因為要專心處理堂食，故外賣隊需即時截龍，據了解只有約頭10個食客成功外賣。旁邊豆腐花店的職員透露，群記清湯腩已連續兩天出現人流，估計與店舖即將結業有關，職員續指，以店舖的慣常做法，食物賣完即止，故每日關門的時間都不同。

老闆透露結業原因：多年工作致手腳勞損

群記清湯腩黃老闆表示，決定結業主要有兩個原因，一來是自己因多年來的工作導致手腳勞損，近年來經常手痛腳痛，而處理食材講求速度，暫時無能力再做下去，希望能停一停暫作休養，「我12點開舖，但天未光就要開始煲湯，到中午啲牛腩先啱啱好冧」。另一方面則是店舖人手緊張，未能找到合適人手替代，故忍痛結業。

黃老闆指，自結業消息公布後，連日來便有不少熟客及從小吃到大的街坊特意來捧場，令他感到既開心又過意不去。黃老闆解釋，為了讓出品保持高水平，他堅持每天定量販售，不會因人數上升而特別準備更多食品，故令部分前來客人不能享用。

黃老闆透露，現階段希望可以在家休養，待情況轉好後，再次和大眾見面：「都有機會再見面嘅，如果開返，會喺網上同大家講」。

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老街坊：湯頭令人銷魂

排在店舖頭位的陳小姐是大埔的老街坊，她稱已光顧群記清湯腩多年，以往店舖食物約下午3時便會售罄。陳小姐對於食肆即將結業感到不捨，「冇咗，就食唔返」，故今日特意前來，希望能吃到招牌牛腩、牛脷及再次回味一啖令人銷魂的湯頭。與她同行的老街坊同樣對店舖讚不絕口：「佢啖湯好足料。」陳小姐亦表示認同，「係啊，飲完都唔會口渴。」另一名食客余先生則表示，之前曾光顧群記清湯腩，從網上得知它的結業消息，今日再次到訪，「個湯底好足料，個爽腩好好食」。余先生慨嘆老字號突然結業，「因為一啲咁足料嘅清湯腩越嚟越少」。

香港仔居民跨區前來品嚐：預計至少排隊兩小時

吸引到一班老街坊前來回憶外，亦有不少食客特意跨區前往，希望在結業前一試馳名的清湯腩。居於九龍區的徐小姐便是其中一個，她表示群記清湯腩一直在她試食名單上，昨天發現店舖在月底便會結業，故抽空「趕尾班車」前來一試，「我今日11點半過嚟排，希望可以食到牛爽肚同牛筋」。由香港仔特意前來的食客吳先生在隊伍較後位置，預計要排隊至少兩小時才會輪到自己，他指群記清湯腩聞名多區，自己卻未品嚐過，「見呢間好出名，有機會就想試下同香港仔嗰啲有咩唔同。」