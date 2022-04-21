體育館重開　波友嘆預約場地艱難 ：用8部機先預約到今日打羽毛球

社交距離措施今日（21日）起開始放寬，康文署重開部分康樂及文化場地，體育館內較搶手的是球類場地。《香港01》記者早上到訪屯門友愛體育館，不少市民在場地外已急不及待進行伸展熱身運動，亦有些已在場內盡情揮灑汗水。在場波友指，取得場地打球實在得來不易，預約場地甚為困難，在開放網上預約首天便使用8部手機及電腦，才能成功預約。有市民表示，因部分體育館仍作檢測中心，場地變少，變相比平時更難預約，亦有人利用場地短缺作牟利用途，故意炒價，希望當局能夠加強監管。



康樂及文化事務署今日重開轄下體育設施，最受歡迎的仍然是球類場地，例如羽毛球場、足球場、籃球場及網球場等。不少市民已在預約首天便在網上預約相關場地，這些熱門場地大多已接近爆滿。《香港01》記者到訪屯門友愛體育館，現場大多為前來打羽毛球的波友，亦有少量市民誤以為體育館仍作社區疫苗接種中心，欲前往預約接種疫苗。

在羽毛球場外，不少市民正在進行伸展熱身運動，又帶備私家球拍準備打波，盧先生便是其中一員。他表示，能預約今日的場地打球實在不易，第五波疫情開始，他一直未能打羽毛球，至今日才再次踏入場地，感到非常興奮，「啲街場都封晒，就算有，啲風向都會影響打羽毛球」。他指首天開放預約時，他便第一時間上網預約，更一次過使用共8部手機及電腦瀏覽預約平台，幾經辛苦才成功預約今日的場地。對於出現炒風，他則表示籃球場地最明顯，但為求能盡快運動，如未能成功預約羽毛球場，他亦會考慮硬食炒價，「如果個價，同班朋友除返開都OK嘅，都會考慮」。

部分體育館仍用作檢測中心

另一名波友是與其他朋友一同到場的張小姐，她在封場前一直有到體育館打羽毛球的習慣，惟早前只能到公園散步及行山取代。她表示，大多使用羽毛球早場場地都是長者以及不用上學的年輕人，「一般越早場，9點前嗰啲會易啲book」。她認為因部分體育館仍用作檢測中心，令場地變少，變相比平時更難預約。而友愛體育館的場地是以羽毛球、排球及籃球共用，即意味進行其他球類活動時，羽毛球場的數目亦會減少。她認為在場地短缺時，當局更需要加強監管，不能助長炒價風氣。張小姐亦坦言不能接受炒價，她建議當局在入場時確定預約人士是否場地使用者，發現並非本人便應對炒家進行處罰，禁止他們在一段時間內再次進行預約。